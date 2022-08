Israel/Elecciones. Jonathan Pollard retira su respaldo a Ayelet Shaked

AJN/Itongadol.- Jonathan Pollard le retiró su respaldo a la ministra del Interior, Ayelet Shaked, líder del partido Espíritu Sionista, el martes por la noche, diciendo que había sido informado de que no tenía la intención de sacar a Yoaz Hendel del partido.

Pollard dijo a Arutz Sheva que le «quedó claro» que Shaked «se niega a sacar a Yoaz Handel de su lista y a comprometerse a que solo se unirá a un gobierno de derecha».

«Esto plantea preocupaciones reales de que una vez más transferirá los votos de la derecha a la izquierda. Por eso me retracté de mi apoyo a ella», dijo Pollard.

«Me alegró escuchar esta mañana sobre el apoyo de Jonathan Pollard», dijo Shaked en respuesta al anuncio de Pollard del martes por la noche. «La máquina de veneno dirigida contra él desde el momento en que anunció su apoyo a mí puso a Jonathan en una situación imposible y me alegro de que se haya retirado del ojo de la tormenta. Un héroe israelí como Jonathan merece estar en el corazón de consenso y no convertirse en blanco del discurso tóxico de la política israelí. Como he dicho en cada etapa en las últimas semanas, solo juntos ganaremos; este es el secreto de la fuerza del pueblo de Israel».

Pollard, que hasta ahora no había respaldado a candidatos políticos, dijo que apoyaba a Shaked por su “amor no cuantificado por [Israel] y su dedicación a su supervivencia y bienestar”.

Shaked “servirá a Israel de una manera que salvaguardará tanto nuestros intereses fundamentales como nuestro honor”, ​​dijo en un video tuiteado por la cuenta oficial de Twitter del partido.

Pero Pollard también criticó la participación de Shaked en el gobierno anterior.

“Sí, ella mostró una lealtad fuera de lugar en nuestro último gobierno, pero realmente creo que se da cuenta de los errores que cometió y no los repetirá”, dijo. “La necesitamos ahora, libre y sin malas influencias que dañan tanto su reputación personal como su credibilidad política.»

“Todos cometemos errores de juicio. Hay diferencias entre aquellos de nosotros que nos negamos a reconocer tales errores y aquellos de nosotros que reconocemos los errores y nos comprometemos a no repetirlos nunca. Creo que Ayelet Shaked es una de esas personas y merece que se le dé la oportunidad de seguir siendo parte del liderazgo de Israel”, dijo Pollard.

Una leyenda en el video decía: “¡También el héroe de Israel, Jonathan Pollard, tiene un espíritu sionista!”.

En el último gobierno, Shaked formó parte del partido Yamina liderado por el entonces primer ministro Naftali Bennett. Cuando se disolvió el gobierno y se anunciaron las elecciones, Bennett dijo que no volvería a postularse para la Knesset y Shaked se convirtió en la líder del partido.

Yamina ahora se ha convertido en el partido Espíritu Sionista, que Shaked formó con el ministro de Comunicaciones Yoaz Hendel, quien se postuló por el partido Nueva Esperanza del ministro de Justicia Gideon Sa’ar en las últimas elecciones.

Desde que se formó Espíritu Sionista, ex miembros de Yamina han abandonado el partido, incluido el viceministro de Servicios Religiosos, Matan Kahana, y los legisladores Shirley Pinto y Abir Kara.

Kara y Shaked se contradijeron sobre el motivo de su partida. Kara lo atribuyó a las diferencias sobre la política económica. Shaked dijo que era porque ella no lo convertiría en el número 4 de la lista del partido.

Durante el último mes, Espíritu Sionista no logró pasar el umbral electoral en 18 de 23 encuestas, aunque ha ido ganando apoyo de manera constante.