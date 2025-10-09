La OSM honra a las mujeres con un monumento a las combatientes israelíes de ayer y hoy

Itongadol.- En el parque Moreno, cerca de los Museos de Petaj Tikva y al pie del antiguo y abandonado comedor del kibutz Givat Hashlosha, se inauguró recientemente un nuevo monumento a las combatientes: «Las hijas de Débora».

La iniciativa surgió de la Organización Sionista Mundial, la Municipalidad de Petaj Tikva y la Sociedad Judeoestadounidense para la Preservación Histórica. Se planeó y erigió mientras cinco observadoras militares aún se encontraban cautivas por la organización terrorista palestina Hamás. Para cuando se inauguró, en junio de 2025, ya habían regresado a casa, y se colocó una placa en memoria de las caídas.

En el centro del lugar se alza una estatua de bronce de unos cuatro metros de altura, obra del escultor Sam Phillip. Dos figuras se yerguen sobre ella: una combatiente de 1948 con un arma antigua y una culata de madera, y junto a ella, una combatiente del 7 de Octubre con chaleco, ametralladora corta y casco.

El presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaakov Hagoel, posteó: «Hace unos meses iniciamos la construcción del monumento Hijas de Débora en memoria de las mujeres que cayeron en los sucesos del 7 de Octubre: combatientes, voluntarias y conscriptas asesinadas en cumplimiento de su deber».

«El proyecto forma parte de un amplio esfuerzo para destacar las contribuciones y las historias de vida de las mujeres israelíes que cayeron en combate a lo largo de las generaciones y para garantizar que su memoria forme parte inseparable de nuestra narrativa nacional», prosiguió.

«Esta conmemoración no es solo una deuda de honor, sino una expresión de nuestro compromiso de conmemorar su heroísmo y de garantizar que las generaciones futuras también conozcan sus rostros y sus historias», destacó el líder sionista.

«Queríamos ubicarlo en una ciudad grande, en un lugar destacado. En Petaj Tikva, está cerca de sedes de los scouts y Hashomer Hatzair y de varios museos de la ciudad, una zona comunitaria frecuentada por muchos jóvenes», le contó a Zman Israel.

«La conmemoración de las mujeres es importante para nosotros en la Organización Sionista. Inmediatamente después de su fundación en Basilea en 1897, la Organización les otorgó a las mujeres el derecho al voto, décadas antes que los países occidentales. Hoy vemos a combatientes, caídas y heroínas civiles de la guerra. Vimos gran valentía el 7 de Octubre y después, y la estatua coloca una al lado de la otra a una combatiente de 1948 y a una combatiente de la era moderna. Se ha alentado a muchas mujeres a presentar sus respetos y la cuestión de la condición de la mujer es un valor central para nosotros».