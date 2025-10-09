La portavoz de Netanyahu aseguró que ‘‘se cumplieron’’ todos los objetivos del primer ministro en la guerra de Gaza

Itongadol.- La portavoz de la Oficina del Primer Ministro de Israel (PMO, por sus siglas en inglés), Shosh Bedrosian, afirmó que los tres objetivos principales que Benjamín Netanyahu estableció para la guerra en la Franja de Gaza ‘‘se cumplieron’’.

El comunicado de la PMO, leído por Bedrosian en una conferencia de prensa televisada, se publicó mientras el Estado judío se prepara para ratificar el acuerdo de liberación de rehenes y alto el fuego anunciado más temprano este jueves.

“Alcanzamos un punto crítico en esta guerra. Desde el primer día de este conflicto, el primer ministro estableció tres objetivos: el regreso de todos nuestros rehenes, la derrota y desmantelamiento de Hamás y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel”, expresó la vocera de la PMO.

A su vez, en un comunicado que sugiere una declaración de victoria, la portavoz destacó: “Todos los objetivos del primer ministro ya se cumplieron”.

Previamente, también este jueves, Bedrosian aseveró que Israel no tiene intención de liberar al destacado terrorista palestino Marwan Barghouti, como parte del acuerdo con la organización terrorista palestina.

“Puedo decirles en este momento que él (Barghouti ) no formará parte de esta liberación”, agregó la vocera.

Israel y Hamás acordaron en conversaciones indirectas que los 48 rehenes retenidos por terroristas en el enclave costero serían liberados a cambio de unos 2.000 reclusos palestinos detenidos en el Estado judío.