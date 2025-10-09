Netanyahu afirmó que Trump ‘‘se merece’’ el Premio Nobel de la Paz, con una imagen generada por IA

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‘‘se merece’’ el Premio Nobel de la Paz, compartiendo en sus redes sociales una imagen generada por inteligencia artificial que muestra a su homólogo con la medalla del galardón.

Junto con el posteo, el premier israelí expresó: ‘‘¡Denle a Donald Trump el Premio Nobel de la Paz, se lo merece!”.

La declaración de Netanyahu se produjo tras el anuncio de un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en la Franja de Gaza, facilitado por la mediación del mandatario estadounidense.

El acuerdo, alcanzado el 9 de octubre de 2025, contempla un alto el fuego inmediato, el intercambio de 48 rehenes israelíes por casi 2.000 presos palestinos detenidos en cárceles israelíes de máxima seguridad, una retirada gradual de las fuerzas israelíes de Gaza, el desarme de Hamás y la creación de un gobierno de transición para la Franja supervisado por un organismo internacional.

Además, se permitirá el ingreso de ayuda humanitaria al enclave costero palestino durante la tregua.

La nominación de Trump al Premio Nobel de la Paz recibió apoyo de múltiples líderes internacionales, incluidos el presidente de Malta, Ian Borg, y el presidente de Israel, Isaac Herzog, quienes destacaron su papel en la mediación de acuerdos de paz en el Cáucaso y en Gaza.

Sin embargo, según señalaron diversos expertos, la decisión del Comité Nobel Noruego, encargado de otorgar el Premio Nobel de la Paz, ya estaba tomada antes de la firma del acuerdo.

A pesar de la controversia sobre la nominación, el acuerdo de paz fue ampliamente celebrado tanto en el Estado judío como en la Franja.