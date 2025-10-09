Argentina. Organizaciones judías repudian el discurso antisemita del diputado De Loredo

Itongadol/Agencia AJN.- Organizaciones judeoargentinas como la DAIA y la OSA repudiaron el discurso del diputado radical Rodrigo de Loredo, quien articuló un mensaje que aparentaba ser empático con los judíos para luego desviarlo hacia tópicos típicamente antisemitas que incluyeron una falsa acusación de «genocidio» en la Franja de Gaza, además de apuntar directamente contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), a través de su Filial Córdoba, provincia de la cual es oriundo el legislador resumió en un comunicado que este “afirmó sentirse avergonzado por la postura de Argentina frente al genocidio que comete Israel y, para ello, comenzó enumerando personalidades destacadas de diversas disciplinas, que tienen en común, según el diputado nacional, que ‘son judíos’. Finalmente, concluyó su exposición advirtiendo que probablemente su carrera política se vería empinada dado que sabe de los ‘referentes poderosos’ de la comunidad judía y de ‘sus influencias periodísticas y empresariales’”.

“Tales manifestaciones, pronunciadas en el recinto del Congreso, resultan de una enorme gravedad institucional y moral, ya que reproducen expresiones antisemitas, cargadas y fundadas en prejuicios, ignorancia, desinformación y en un supino desconocimiento que un diputado nacional no debería reflejar. Expresiones que no hacen más que contribuir al antisemitismo y la estigmatización del pueblo judío”, continuó.

“La crítica política o diplomática a un líder político no puede transformarse en un discurso que, bajo el amparo de la libertad de expresión, promueva odio, hostilidad o deslegitimación hacia una comunidad religiosa. Las expresiones del diputado De Loredo contradicen estos principios fundamentales de nuestra democracia”, prosiguió la DAIA.

“A Rodrigo De Loredo le decimos que si tiene alguna duda de qué lado de la historia quiere estar, es del que juró cuando asumió su cargo como diputado nacional al pronunciar que juraba desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, instrumento que consagra los valores del respeto, la libertad y la diversidad religiosa, así como la igualdad ante la ley y la prohibición de toda forma de discriminación, y que, además, incorpora con la misma jerarquía los tratados internacionales de derechos humanos, que obligan al Estado y a sus representantes a promover la convivencia pacífica, la tolerancia y el respeto por todas las comunidades religiosas y culturales que integran nuestra Nación”, concluyó.

Por su parte, bajo el título «Antisemitismo e ignorancia de De Loredo», la Organización Sionista Argentina repudio «las expresiones del diputado Rodrigo de Loredo respecto de la imputación de responsabilidad por las muertes de civiles gazatíes en la guerra entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamás».

«Si bien el diputado reconoce el origen de la guerra, el ataque terrorista perpetrado el 7 de octubre de 2023 por Hamás, la Yihad Islámica y civiles gazatíes contra israelíes y extranjeros que vivían en el sur del Estado Judío, adopta erróneamente la retórica de los asesinos de Hamás al responsabilizar al Primer Ministro Benjamín Netanyahu y a su gobierno de las consecuencias dolorosas de dicho evento», criticó en otro comunicado.

«Debe saber el legislador mencionado que no ha existido en la historia militar un ejército que informe con anticipación dónde va a atacar, que establezca zonas y corredores humanitarios, que delimite perímetros de seguridad para permitir la evacuación de civiles y que adopte múltiples medidas para reducir al mínimo las bajas no combatientes, (como) lo hacen las Fuerzas de Defensa de Israel», destacó la OSA.

«Por el contrario, Hamás, único y absoluto responsable de esta guerra y de sus nefastos resultados, se oculta entre la población civil, utiliza escuelas, mezquitas, hospitales y otros establecimientos como escondites, en flagrante violación del derecho internacional, e impide la evacuación de los habitantes», diferenció.

«Esta guerra habría llegado a su fin si Hamás hubiera devuelto a los secuestrados y depuesto las armas tras las atrocidades cometidas», enfatizó la entidad sionista.

«Sr. Diputado De Loredo, no es antisemitismo la crítica al gobierno de Israel, pero sí lo es utilizar las falacias elaboradas por un grupo terrorista para obtener apoyo público de quienes, por interés o ignorancia, desconocen la realidad de este doloroso conflicto. Además, referirse a la existencia de un ‘genocidio’ en Gaza banaliza y distorsiona un concepto de extrema gravedad», lo reprendió.

«Finalmente, aludir a la comunidad judía como dominadora de la prensa o de las empresas, capaz de destruir carreras políticas, constituye un libelo antisemita y revive los más antiguos prejuicios que la historia ha condenado una y otra vez», cerró la OSA, junto con su lema «Con Israel. Por el regreso de los secuestrados. Por la derrota del terrorismo».