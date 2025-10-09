Los hutíes abrieron rutas de contrabando debido al estricto bloqueo que Israel mantiene sobre los puertos de Yemen bajo su control

Itongadol.- Funcionarios y expertos interpretaron que la dependencia de los hutíes de rutas alternativas para garantizar la llegada de suministros militares de contrabando a través de áreas bajo control del gobierno legítimo de Yemen refleja “los asfixiantes desafíos logísticos que enfrenta la milicia”.

En el contexto de la estricta supervisión internacional sobre las importaciones hutíes a través del Mar Rojo y las interrupciones en los puertos de Hodeida debido a ataques aéreos israelíes, la milicia ha intensificado el contrabando de armas y equipo militar mediante puertos marítimos y pasos terrestres bajo control gubernamental, utilizando diversos métodos de contrabando.

Desde mediados del presente año, las fuerzas del gobierno han interceptado siete envíos de contrabando en el puerto de Adén, en las provincias de Al-Mahra y Lahej, y en la costa occidental de Taiz. Estos envíos estaban destinados a áreas bajo control de los hutíes.

Los envíos interceptados incluían componentes militares avanzados, principalmente distintos componentes para drones, misiles marítimos y aéreos, sistemas de defensa aérea y equipos de radar, además de equipos de vigilancia, espionaje y comunicaciones, así como unidades de navegación y seguimiento y sistemas electrónicos.

Las operaciones de contrabando no se detuvieron en armas y equipos logísticos, sino que también se expandieron a intentos de introducir grúas de contenedores para llevar barcos al puerto dañado de Hodeida, que se encuentra bajo control de la milicia. También se contrabandearon impresoras modernas para imprimir billetes de papel, las cuales fueron recientemente incautadas en los puertos de Adén, según informes oficiales.

Según Osama Al-Sharmi, viceministro de Información de Yemen, los hutíes, ante el bloqueo de las rutas tradicionales de contrabando, están intentando comprar lealtades en algunas zonas bajo control del gobierno para asegurar el suministro de estos envíos. “No obstante, la vigilancia de seguridad y los esfuerzos desplegados por las fuerzas de seguridad y el ejército han contribuido a frustrar muchas operaciones de contrabando”.

Al-Sharmi dijo a la cadena Aram News que gran parte del equipo y los componentes militares que los hutíes importan a los puertos del gobierno legítimo “son equipos de doble uso militar y de seguridad. De lo contrario, no se les permitiría exportarlos desde los puertos de los países de origen hacia Yemen, sujeto a medidas internacionales que prohíben la exportación de armas a Yemen bajo cualquier circunstancia”.

Señaló que los esfuerzos continuos de los hutíes para ampliar la importación de repuestos y equipos militares mediante métodos engañosos, usando múltiples rutas y rutas de contrabando, así como sus intentos de reactivar sus antiguas redes, “indican su necesidad urgente de acceder a un mayor inventario de armas avanzadas”.