La B’nai B’rith Internacional celebró el acuerdo por el que Hamás liberará a todos los rehenes de Gaza

Itongadol.- La B’nai B’rith Internacional celebró la firma del acuerdo entre Israel y Hamás, en el que serán liberados todos los rehenes -vivos y muertos- que permanecen secuestrados en la Franja de Gaza.

‘‘Damos la bienvenida a la noticia de un acuerdo para que Hamás libere a todos los rehenes restantes’’, expresó la organización.

A su vez, la B’nai B’rith Internacional calificó el acuerdo como ‘‘un paso significativo hacia la justicia y la humanidad, y con dos años de retraso’’.

‘‘Pero mantenemos cautela: los detalles importan, y la verdadera paz solo llegará cuando el terror termine y se garantice plenamente el derecho de Israel a la seguridad’’, concluyó la B’nai B’rith Internacional 

