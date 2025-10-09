La DAIA recibió un pasaporte del nazismo que se utilizará para investigar el ingreso al país de los miembros del régimen

Itongadol.- La DAIA recibió un pasaporte perteneciente al régimen nazi, ‘‘que será incorporado a nuestras investigaciones sobre el ingreso a la Argentina de miembros del partido nacionalsocialista tras la Shoá’’.

‘‘El documento llegó a nuestras manos a través de Néstor Givré, cuya suegra fue empleada de la viuda de Kadgien, aportando un valioso testimonio que nos permite seguir reconstruyendo esta parte de la historia’’, expresó la DAIA.

La institución reafirmó su ‘‘compromiso con la memoria, la verdad y la lucha contra toda forma de antisemitismo’’.