Intel apuesta a Israel para impulsar la reactivación de sus notebooks AI Panther Lake

El fabricante de chips presenta sus primeros procesadores basados en 18A, desarrollados en Israel, con la esperanza de encender una nueva ola de computación personal potenciada por inteligencia artificial.

Itongadol.- La última vez que las notebooks generaron verdadero entusiasmo fue en 2008, cuando Apple sorprendió al mundo con el ultradelgado MacBook Air y los fabricantes de PC presentaron laptops híbridas. Desde entonces, el mercado se mantuvo estable y rentable, pero lejos de ser emocionante. Ese, sin embargo, es el mercado sobre el que Intel apuesta ahora como trampolín para su recuperación, con una nueva familia de chips para portátiles presentada este jueves.

La novedad: podría ser la revolución de la IA —y el hecho de que Intel no haya podido capitalizarla hasta ahora— lo que devuelva a la compañía al centro de atención.

Paradójicamente, Intel se encuentra actualmente en su mejor momento en años. La empresa perdió las dos mayores revoluciones tecnológicas de las últimas décadas, la móvil y la de IA, y sigue luchando por impulsar su negocio de fundición de chips. Además, atraviesa profundos cambios organizativos bajo el nuevo CEO Lip-Bu Tan, incluida otra ronda de despidos.

No obstante, en las últimas semanas, el sentimiento de los inversionistas se volvió cautelosamente optimista: tanto el gobierno de Estados Unidos como Nvidia adquirieron participaciones en Intel, señalando apoyo estratégico y colaboración con el fabricante de chips más valioso del mercado.

Ahora, Intel se prepara para su primer gran lanzamiento bajo Tan: Panther Lake, una nueva familia de procesadores basada en la esperanza de que la actual adopción de IA reavive el interés en la computación personal y revitalice el mercado de portátiles. La compañía busca capturar al menos parte de este segmento emergente y fortalecer su posición competitiva.

Intel describe a Panther Lake, desarrollado en su centro de I+D en Israel, como “diseñado para la era de la inteligencia artificial”. Se trata del primer procesador de la compañía fabricado con el proceso Intel 18A, originalmente pensado para anclar su estrategia de fundición produciendo chips para otras compañías. Tras una demanda externa limitada, Intel decidió usar el proceso principalmente para sus propios productos.

Según Intel, el proceso 18A ofrece un 15% más de eficiencia energética y mayor densidad de transistores. Una innovación central en la arquitectura de Panther Lake es el cambio de un chip monolítico a un diseño modular por “tiles”, con unidades de CPU, GPU, comunicación e IA separadas y optimizadas para cada tarea.

Este enfoque permite a Intel usar la mejor tecnología de fabricación para cada componente: la CPU se fabrica con el proceso 18A de Intel, mientras que la GPU es producida por TSMC. El diseño modular también permite versiones personalizadas según necesidades: chips de bajo consumo para portátiles ultradelgados, versiones de alto rendimiento para profesionales o configuraciones gráficas para gamers y creadores.

Como con muchos de sus productos insignia, el desarrollo de Panther Lake estuvo liderado por los equipos de I+D en Israel.

El gerente del proyecto Panther Lake, Zohar Tsaba, expresó: ‘‘El producto tiene un liderazgo y marca muy, muy israelí en su esencia’’.

“El conocimiento, la experiencia y el liderazgo tecnológico de nuestros ingenieros en Israel tiene un gran impacto en los productos insignia de Intel, especialmente en las notebooks. A pesar de los desafíos recientes, incluido el servicio militar y las interrupciones relacionadas, el compromiso de los empleados nos permite mantener un desarrollo de alta calidad y entregar productos críticos a tiempo”, agregó.

La verdadera historia de Panther Lake, sin embargo, radica en su integración de IA. Intel lo llama “el primer procesador de PC con IA fabricado con tecnología 18A”, afirmando que “un énfasis central en la arquitectura se colocó en las capacidades de IA”.

El chip, que soporta más de 900 modelos de IA, permite que las aplicaciones de próxima generación se ejecuten localmente en la computadora, en lugar de depender de servicios en la nube.

“Las capacidades de IA de Intel van mucho más allá de los motores de procesamiento. Incluyen tecnologías como reconocimiento de voz, traducción en tiempo real, reconocimiento de imágenes y resúmenes de reuniones, todo manteniendo estricta privacidad del usuario. Estamos trabajando estrechamente con socios como Microsoft y lideramos el mercado de PCs con IA”, concluyó Tsaba.

Si bien la mayoría de la actividad de IA en la actualidad se centra en grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, que dependen de enormes centros de datos, se espera que la próxima etapa se mueva hacia IA en el dispositivo, ejecutando modelos más pequeños y especializados localmente en los dispositivos del usuario.

La estrategia de IA de Apple ya se centra en estos modelos, y Microsoft sigue un enfoque similar con su iniciativa “AI PC”.

Estos modelos de IA locales ofrecen ventajas claras: respuestas más rápidas, capacidad de funcionar sin conexión, mejor protección de la privacidad (ya que los datos permanecen en el dispositivo) y menor presión sobre la infraestructura en la nube. Aún así, estas capacidades requieren nuevas generaciones de procesadores diseñados específicamente para tareas de IA.

En ese sentido, Intel cree que Panther Lake puede desencadenar una nueva ola de actualizaciones de portátiles, a medida que los consumidores busquen acceso a agentes avanzados de IA que automatizan tareas localmente, sin depender de la nube.

De concretarse, Intel podría ver no solo un aumento en ventas, sino también una reafirmación de relevancia en el panorama de IA. Aunque todavía está lejos de desafiar a Nvidia en centros de datos, el éxito en el mercado de PCs con IA podría ayudar a Intel a reconstruir su reputación y su balance financiero.

Se trata de una apuesta de alto riesgo que dependerá en gran medida de tres factores: si los desarrolladores crean suficientes aplicaciones locales de IA atractivas; si los consumidores están dispuestos a actualizar su hardware; y de si Intel puede defenderse de rivales como Apple y Qualcomm, que también apuntan al mercado de PCs con IA.