EE.UU. Trump: Los rehenes israelíes «deberían ser liberados el lunes o el martes»

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los rehenes israelíes «deberían ser liberados el lunes o el martes».

“Conseguirlo es un proceso complicado. Prefiero no decirles qué tienen que hacer”, declaró al comienzo de una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

“Anoche logramos un avance trascendental en Medio Oriente. Terminamos la guerra en Gaza y, en realidad, a un nivel mucho mayor, logramos la paz… Ojalá una paz duradera en Medio Oriente”, afirmó Trump.

Dijo que intentará viajar a Medio Oriente la próxima semana, pero aclaró que aún no se ha concretado la fecha.

Trump anunció que irá a Egipto para participar en la ceremonia de firma del acuerdo, pero no mencionó una escala en Israel, a pesar de que funcionarios israelíes han dicho que están planeando su visita para el domingo.

Los rehenes “se encuentran en una situación terrible allí. Están enterrados en las profundidades de la tierra”, declaró anoche en el programa Hannity, de Fox News, refiriéndose a los túneles de Hamás bajo Gaza. “En estos momentos se está trabajando mucho para liberar a los rehenes”.

“Creemos que todos regresarán el lunes y eso incluirá los cuerpos de los muertos”, añadió Trump.

Continuó: “Fue simplemente una serie de circunstancias, como, por ejemplo, eliminar el potencial nuclear de Irán. Sucedieron tantas cosas increíbles. Hay mucho talento involucrado, lo aseguro. Pero también hubo algo de suerte”.

El líder estadounidense elogió la «tremenda ayuda» de los miembros de su administración para lograr el acuerdo, «desde Steve Witkoff y Jared Kushner hasta Marco [Rubio], y contamos con todos. JD [Vance], todo el grupo fue simplemente increíble. Y el Ejército fue, como saben, fundamental para lograrlo. Tenemos un gran ejército con un gran liderazgo».

También afirmó: “Esto es más que Gaza. Esto es la paz en Medio Oriente, algo increíble”.