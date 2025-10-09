Un soldado israelí herido de gravedad y tres leves en un accidente automovilístico

Itongadol/Agencia AJN.- Cuatro soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) resultaron heridos, uno de gravedad y tres leves, en un accidente automovilístico ocurrido esta mañana, anunció el Ejército.

Las tropas, pertenecientes al 13er. Batallón de la Brigada Golani, fueron trasladadas a hospitales y sus familias fueron notificadas, añadieron las FDI.

Las tropas de Golani se encontraban en un Humvee que se estrelló contra un obús de autopropulsión M-109 en una ruta cercana a la Franja de Gaza.

El Ejército está investigando las circunstancias del accidente, pero según las conclusiones preliminares de las FDI, la baja visibilidad debido al polvo en el aire probablemente causó el accidente.

Paralelamente, durante una visita a la Franja, el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, les remarcó a las tropas que el acuerdo de alto el fuego con la organización terrorista palestina Hamás para liberar a todos los rehenes, anunciado anoche, se debió a los logros de la operación terrestre en Gaza.

“La firma del acuerdo para el retorno de los rehenes esta mañana es un rayo de luz para todos nosotros y una prueba más de los logros de la maniobra terrestre. Gracias a una importante presión militar y a una maniobra terrestre potente y de alta calidad, ustedes, las tropas, crearon las condiciones para el retorno de los rehenes a casa”, declaró según las FDI.

“La acción militar conllevó un logro político; el logro es, ante todo, vuestro”, añadió Zamir.

Lo acompañaban los jefes del Comando Sur, mayor general Yaniv Asor; de la Dirección de Inteligencia, mayor general Shlomi Binder; y de la Dirección Tecnológica y Logística, mayor general Rami Abudraham.

Zamir fue informado de los preparativos de las FDI para el acuerdo, que incluyen el repliegue de las tropas a nuevas líneas de despliegue y la administración de la liberación de los rehenes.

También enfatizó que «junto con el acuerdo, las FDI se comprometen a mantener un alto nivel de preparación en todos los ámbitos, tanto defensivos como ofensivos», añadió el Ejército.