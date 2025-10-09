Antisemitismo/Argentina. Detienen al vecino que les arrojó un fierro a una joven y su bebé por ser judíos

Itongadol/Agencia AJN.- El vecino que atacó con un fierro a una joven y su bebé por ser judíos quedó detenido este jueves en el marco de una investigación que desarrolla el fiscal Carlos Stornelli, según confirmaron fuentes de la Fiscalía a la Agencia AJN.

El imputado, que será indagado en las próximas horas, había sido denunciado por el ministro de Justicia Cuneo Libarona por los delitos de tentativa de homicidio o lesiones agravado por odio religioso y discriminación.

Mariano Andrés Corera había sido acusado por la influencer y empresaria de moda Michelle Iman Schmukler de arrojarle un fierro a ella y su hijo de 8 meses cuando estaban en el patio de su casa. La joven reveló luego que ya había sufrido un ataque previo, que no había denunciado.

El domingo, luego de que el caso llegara a los medios, el imputado había accedido voluntariamente a dirigirse a un centro de salud, donde fue atendido.

El hombre, de 39 años, admitió la agresión verbal y el haberle arrojado un fierro a la mujer y su hijo de 8 meses desde un piso superior. Debía quedarse en observación «unos días» en el hospital Fernández, pero fuentes oficiales informaron que al no ser compulsivo decidió retirarse.

«Se fue del lugar medicado y los padres se comprometieron a continuar la administración de los fármacos y llevarlo este lunes nuevamente», indicaron.

El lunes su madre informó que había trasladado a su hijo a otro domicilio en Caballito para evitar más problemas.

En las últimas horas, la mujer recibió de manos de Gendarmería la notificación de que le habían impuesto a su hijo una orden de restricción de acercamiento a 100 metros respecto de la familia agredida.