Madre de los rehenes argentinos brinda por que Ariel y David Cunio «vuelvan sanos y enteros»

Itongadol/Agencia AJN.- Silvia, la madre de los rehenes argentinos Ariel y David Cunio, brindó esta mañana con un grupo de amigos por «que el sábado o domingo vuelvan sanos y enteros».

Un video muestra el festejo improvisado una vez que se confirmó la firma de la primera fase del acuerdo entre Israel y la organización terrorista palestina Hamás, que implicaría la liberación de los 48 rehenes, casi en su totalidad israelíes, que permanecen secuestrados hace más de dos años.

Al principio se ve a Silvia en medio de abrazos, diciendo tres veces «un poco más», que es lo que deberán esperar.

«Abrazá a Ariel y David, no a nosotras», que «ya nos abrazamos lo suficiente todos estos dos años», le desea una de sus amigas.

«Mirá, me obligan a tomar porque ahora vamos a tomar por vos», le dice otra, con una copita de plástico en la mano, y la invita a brindar.

Silvia levanta la copita con la mano derecha, pero después cambia de opinión y les dice a quienes la acompañan: «no, con la mano izquierda, es de corazón. Salud para todos. Que el sábado o domingo vuelvan sanos y enteros».

«¡Amén!», le responden.

Luego aparece en escena Sharon, quien fue secuestrada con su marido, David, y sus dos pequeñas hijas. Agrega: «Y que este acuerdo se cumpla por completo, hasta el último de los rehenes. Hasta que el último rehén sea regresado a nuestra tierra».

«¡Amén!», le responden, y ambas mujeres se funden en un emotivo abrazo.