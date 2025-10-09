Mahmoud Abbas: “Hemos comenzado reformas en coordinación con Estados Unidos”

Itongadol.- El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, aseguró que su gobierno inició un proceso de reformas estructurales en coordinación con Estados Unidos, en el marco del acuerdo de alto el fuego en Gaza impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump. En una extensa entrevista con el periodista Arad Nir del Canal 12 de Israel —la primera que concede a un medio israelí en varios años—, Abbas afirmó que las medidas buscan fortalecer a la Autoridad Palestina y adecuarla a las exigencias de la comunidad internacional para un eventual nuevo escenario político en la región.

“Hemos lanzado una reforma que también incluye el tema de los salarios de los prisioneros, lo cual acordamos con Estados Unidos, además de reformas en educación, salud y economía”, explicó Abbas. “Algunas de ellas ya se han implementado y otras se implementarán hasta que alcancemos un punto en el que la Autoridad Palestina pueda seguir liderando al pueblo palestino”.

El mandatario palestino subrayó que la actual ola de reconocimiento internacional a un Estado palestino “no busca dañar a Israel”, sino avanzar hacia una solución pacífica y duradera al conflicto. “Esperamos que se detenga el derramamiento de sangre en nuestra región, en la Franja de Gaza, en Cisjordania y en Jerusalem. Queremos que prevalezcan la paz, la seguridad y la estabilidad”, expresó.

La Autoridad Palestina fue creada tras los Acuerdos de Oslo de 1993 con el objetivo de establecer un autogobierno transitorio en las zonas palestinas de Cisjordania y Gaza, con miras a la creación de un Estado independiente. Sin embargo, desde 2007 la organización perdió el control de la Franja de Gaza, luego de que el grupo terrorista Hamás tomara el poder por la fuerza tras una breve pero sangrienta disputa interna.

Desde entonces, Cisjordania y Gaza han permanecido políticamente divididas, con la Autoridad Palestina encabezando el gobierno en Ramallah y Hamás controlando el enclave costero. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha rechazado reiteradamente la posibilidad de que la Autoridad Palestina retome el control de Gaza una vez finalizado el conflicto actual, alegando que su administración carece de legitimidad y que ha mantenido políticas ambiguas frente al terrorismo.

El plan de alto el fuego presentado por Trump —que logró el apoyo de varios países árabes moderados— contempla que, tras la implementación de un cese total de hostilidades, la Autoridad Palestina asuma un papel de liderazgo en la reconstrucción y administración civil de Gaza. Para ello, el acuerdo exige una profunda reestructuración institucional, el fin de la financiación de actividades vinculadas al terrorismo y un compromiso renovado con la transparencia y la cooperación internacional.

Abbas reconoció en la entrevista que ese proceso de reforma “no será sencillo”, pero sostuvo que es “indispensable para garantizar la continuidad de la causa palestina y la unidad nacional”. También remarcó que la coordinación con Washington ha sido “constante y positiva”, especialmente en temas sensibles como la reforma del sistema judicial y la reactivación de proyectos económicos suspendidos durante la guerra.

“Queremos construir una Autoridad Palestina moderna, eficiente, que sirva a su pueblo y que pueda convivir con sus vecinos”, concluyó Abbas. “El pueblo palestino merece un futuro de dignidad, desarrollo y estabilidad, no más años de guerra y sufrimiento”.