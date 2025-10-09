Argentina. Padre de víctima de la AMIA al diputado De Loredo: «no necesitamos su mentirosa reivindicación ni su antisemitismo disfrazado»

Itongadol.- Luis Czyzewski, padre de Paola, una de las 85 víctimas del atentado a la AMIA, repudió al diputado Rodrigo de Loredo por sus declaraciones de ayer en el Congreso: «La comunidad judía argentina no necesita de su falsa y mentirosa reivindicación ni de su antisemitismo disfrazado».

En una carta abierta dirigida al legislador radical, expresó la “repugnancia ética y moral” que le causaron sus palabras, al reproducir los mismos argumentos que utilizaron los nazis como justificación para la persecución contra los judíos.

En su discurso, el edil se refirió a su futura salida del Congreso, la cual motivaría su sinceramiento, pese a las consecuencias que le traerá su antisemitismo porque «los medios de comunicación, según usted, están dominados por personas de origen judío», subrayó Czyzewski.

«¿Sabe, señor De Loredo? Eso mismo alegaron los nazis que gobernaron Alemania como inicio de la persecución a los judíos, lo que después terminó” en la Shoá, escribió.

«Mencionar los metodos y las mentiras que usaron los nazis para justificar una presunta persecucion personal es para mi forma de ver de una bajeza ética y moral que repugna», sentenció el papá de Paola.

Czyzewski le preguntó al diputado si es consciente de la gravedad de sus palabras o si, por el contrario, “simpatiza con esos métodos”.

“Cualquier respuesta a esa pregunta es de una gravedad inusitada”, señaló.

En otro tramo del texto, Czyzewski criticó las declaraciones de De Loredo sobre los niños en Gaza y lo interpeló por su aparente selectividad ante el dolor.

“¿Le pasó lo mismo con el desayuno cuando se enteró de que doce chicos drusos israelíes murieron por el impacto de un misil (disparado por la organización terrorista libanesa Hezbollah)? ¿Cuando mueren civiles ucranianos por las bombas rusas, cuando morían familias enteras en Siria a manos de su gobierno de entonces o del ISIS, cuando los terroristas mataron a los chicos (Ariel y Kfir) Bibas? ¿O los desayunos que lo indigestan son los que, según su vision, tienen como parte a Israel?», le preguntó.

La carta abierta de Czyzewski culminó con un fuerte reproche al dirigente radical: “Los premios Nobel judíos, los que le dieron al mundo los avances que tenemos, los que contribuyen a tener un mundo mejor y la comunidad judía argentina no necesitamos de su falsa y mentirosa reivindicación ni de su antisemitismo disfrazado. Guárdeselo en su falso bolsillo, ya que se nota mucho que el 0,2% de la población mundial de origen judío no le resulta digerible en sus desayunos”.

«En su mensaje solo le falto decir que tiene un amigo judio», cerró.