La OSA celebró el 54º Iom Ierushalaim con un evento virtual

Agencia AJN.- La Organización Sionista Argentina (OSA) celebró el 54º aniversario de Iom Ierushalaim, la reunificación de la ciudad de Jerusalem, con un acto que contó con el apoyo de la Organización Sionista Mundial, la Agencia Judía para Israel, ORT Argentina, Masa y WIZO.

El acto se inició con la canción Ierusalaim Shel Saav, Jerusalem de Oro, cantada por la jazanit Natalia Arazi, mientras se proyectaban videos de la ciudad de Jerusalem, donde se encuentra el Kotel Hamaraví, conocido popularmente como Muro de los Lamentos.

Durante la transmisión, Sergio Pikholtz, presidente de la OSA, manifestó: “Bienvenidos a Iom Ierushalim, festejando 54 años de la reunificación de la ciudad, la capital única y eterna del pueblo judío y del Estado de Israel. Esta es una de las festividades más importantes de nuestro calendario, no sólo porque logramos restablecer y afianzarnos en el vínculo permanente con la capital de nuestro Estado, sino también porque logramos restaurar el vínculo de más de 2.000 años con la ciudad de Ierushalaim”.

“En estos tiempos donde la crisis humanitaria acecha, y donde el Estado de Israel ha potenciado sus capacidades con un éxito abrumador en el programa de vacunaciones, en donde estamos recibiendo aquí en las latitudes de América del Sur a médicos, profesionales y delegaciones de hospitales para ayudarnos en la lucha contra la pandemia, es un enorme placer y un enorme honor para la Organización Sionista Argentina celebrar una vez más, y junto a todos ustedes, Iom Ierushalaim. Am Israel Jai (El pueblo de Israel vive)”, destacó Pikholtz.

A continuación, el rabino Marcelo Bater dio un muy interesante pantallazo histórico de la ciudad de Jersualem, haciendo especial mención a la relevancia que ha tenido para el pueblo judío. También hizo mención a la Ley Básica de la ciudad, aprobada por el parlamente israelí en 1980, que asegura que cada lugar santo de todas las religiones que alberga podrán ser libremente visitadas. Por su parte, la rabina Sarina Vitas, al pronunciar la bendición para que reine la paz en la ciudad, se refirió a cómo influenció en cada uno de las tres religiones monoteístas, partiendo desde las menciones que figuran en el TaNaJ (La denominada Biblia Hebrea) hasta el presente, incluyendo lógicamente las menciones a Jesús y Mahoma.

El alcalde de Jerusalem, Moshé Lion, envió un cálido mensaje a todos los participantes del acto al manifestar: “Iom Ierushalim es un día muy especial. Es el día en que celebramos a nuestra amada y peculiar capital. Es un día en el que ponemos a Jerusalem en la cima de nuestra alegría. Ustedes no están con nosotros aquí físicamente, pero están con nosotros en el corazón. Ierushalaim festeja 54 años de su reunificación, y a pesar de las imágenes que a veces trasmiten los medios, me es muy importante decirles en forma personal: Jerusalem está unificada y así será hasta la eternidad. Nosotros trabajamos todo el año en pro de la ciudad y sus ciudadanos. Construimos decenas de miles de viviendas nuevas, nos ocupamos de mejorar la imagen de la ciudad, mejoramos la educación y también el proceso de absorción de los inmigrantes. Los invito a todos ustedes a venir aquí, a visitar o vivir. Aquí es nuestra casa, vuestra casa. El corazón del Pueblo Judío, Iom Ierushalaim Sameja, los espero”.

Un momento muy interesante fue el que estuvo a cargo de Leonardo Naiforf, representante del Keren Leyedidut en Argentina, quien explicó cómo Noemì Shemer escribió Ierushalaim Shel Saav, a pedido del alcalde de la ciudad, Teddy Kollek, semanas antes de que la ciudad fuera reunificada durante la Guerra de los Seis Días, convirtiéndose en una de las canciones israelíes más populares, interpretadas por artistas de todo el orbe como Ofra Hazza, Roberto Carlos, Estela Raval y Roberto Carlos, entre otros. A la vez, agregó que el cantautor israelí, Meier Ariel, que en 1967 fue uno de los soldados que conquistó la ciudad, escribió en honor a los luchadores de esa guerra “Jerusalem de Hierro”.

Marcelo Birmajer, guionista y afamado escritor judeo-argentino, partició tratando de encontrar una explicación de por qué Teodoro Herzl durante el primer Congreso Sionista no difundió la profecía que escribió en su diario: que dentro de cincuenta años se establecería el Estado judío en la tierra ancestral del pueblo judío. También leyó frases de sus libros “El Estado Judío” y “Altmeuland” (Vieja Nueva Tierra), la novela utópica que escribió poco antes de fallecer en 1904, en la cual Herzl se imaginaba como sería el moderno Estado Judío. Birmajer llegó a la conclusión que no lo hizo pues consideraba que el Estado Judío “contribuiría al mejoramiento del mundo” y por lo tanto no debía ser el resultado de una profecía, sino del arduo trabajo de sus habitantes.

El acto culminó con la entonación del Hatikva en conjunto por parte de Eli Lubieniecki y Tali Luvi, la primera en Buenos Aires y la Segunda en Jerusalem.

Para ver el video completo, haga click aquí: https://www.facebook.com/organizacionsionistaargentina/videos/2030570610414459