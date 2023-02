La B’nai B’rith Internacional lamentó los terremotos en Turquía y Siria y se solidarizó con las víctimas

Itongadol.- La B’nai B’rith Internacional, una de las más grandes y antiguas organizaciones judías humanitarias, de acción social y derechos humanos, lamentó los terremotos en Turquía y Siria y se solidarizó con las víctimas.

»Nuestros corazones están con las víctimas y las familias afectadas por los devastadores terremotos de Turquía y Siria, que causaron la muerte de más de 2.700 personas», expresó la organización.

Además, la B’nai B’rith Internacional agregó que, »dada su experiencia en crisis, Israel proporciona ayuda urgente a Turquía y ofrece ayuda a Siria».

Our hearts go out to the victims and families affected by the devastating earthquakes in Turkey and Syria, which have killed more than 2,400 people.

Given its experience with crises, Israel is providing urgent aid to Turkey and is offering aid to Syria. https://t.co/F57UvpN6Is

— B’nai B’rith Intl. (@BnaiBrith) February 6, 2023