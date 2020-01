KSpace Miami prepara su “Black Tie Shabbat” con más de 500 jóvenes

Itongadol.- El centro para jóvenes judíos “KSpace” en Miami se prepara para celebrar un importante evento, donde durante tres días (viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de febrero) se llevará a cabo un Shabat de gala, llamado “Black Tie Shabbat”, en el que participarán más de 500 jóvenes.

En diálogo con ItonGadol, el rabino Yossi Smierc, director del centro “Kspace”, contó cómo comenzó la historia de este evento: “Hace unos años atrás, una pareja que se conoció en KSpace nos pidió que en su fiesta de casamiento sólo hubiera jóvenes que habían sido invitados. Acá en Miami es muy común, especialmente en casamientos de latinos, que después de cierta hora, todos los jóvenes solteros de la comunidad estén invitados a ingresar a la fiesta. Así se genera que chicos y chicas se conozcan. Pero por un conflicto que hubo, esta pareja no quiso que vaya gente que no estuviera invitada. Como era una pareja que se formó en KSpace, a mi esposa y a mí nos dolió. Por eso es que a mi esposa se le ocurrió hacer un evento de Shabat en el que los jóvenes sean protagonistas, no los invitados. Que sean como el novio y la novia, y por eso se visten de gala”.

“Los chicos se visten con ‘black tie’, corbata negra, de lujo, y las chicas se visten muy bien también. Este es el quinto año que lo hacemos y vienen chicos no sólo de Miami, sino de todo Estados Unidos y del mundo, especialmente de Latinoamérica. Incluso, chicos que nunca vienen, o que tienen vergüenza o que están solos, para esto se anotan. Entonces hay una mezcla entre chicos que son activos en la comunidad con chicos que no son activos, chicos que vienen especialmente, que piden vacaciones del trabajo o de la universidad para poder venir. Te encontrás con jóvenes de Latinoamérica, de Israel, de Rusia, de Nueva York, de Los Ángeles. Es impresionante”, agregó Smierc.

El año pasado tuvieron un récord: 410 jóvenes. Y para este año, faltando dos semanas, ya hay 200 personas registradas. Por eso se estima que van a estar cerca de los 500 participantes.

“Cada año fuimos mejorando el programa. El primer año no hicimos más que la fiesta del viernes a la noche y el sábado al mediodía un almuerzo. El segundo año decidimos además hacer un asado el domingo en un parque. El tercer año se nos ocurrió que se podía ir el sábado a la noche a un parque para niños, cerrarlo para nosotros y que los chicos tengan hasta las 3 de la mañana una actividad de juegos con un bar, algo muy diferente a lo que estaban acostumbrados. El año pasado fue el mejor, que implementamos el domingo ir a una terraza de un hotel en la playa, una fiesta al atardecer. Le decimos Sunset Cocktail Party en el rooftop, la terraza. Eso fue impresionante, vinieron como 300 jóvenes. La idea es que tengan varios eventos día por día”, recordó.

En cuanto a las actividades de este año, destacó: “Estamos trayendo para el sábado a la noche, para la Havdalá (es la ceremonia de cierre o despedida del shabat en la que se da inicio a la semana según la tradición judía) una banda de música al estilo «Calvaj», que es un hombre que dejó como legado un tipo de música que se usa en las sinagogas”.

“Y el viernes a la noche, después de la cena, que termina a las 12.30/1 en un salón, abrimos KSpace con postres, con alcohol tipo canilla libre, con silloncitos y todo bien romántico como para que siga la onda hasta las 4 de la mañana”, añadió.

La idea es que a este evento vayan únicamente chicos y chicas solteros, de entre 21 y 38 años, para buscar que formen pareja.

Para conocer más sobre este evento, ingresá a: https://www.facebook.com/events/419734185364026/

Para registrarte y participar, ingresá a: https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07egqoy5721fd6f16e&oseq&c&ch&fbclid=IwAR31LoZMeNGScGjJDfoeu_z2JNyfxONSC5Pp_pnp1b79wF-pUmOCmw9obiU