Kishur, un nuevo proyecto de educación complementaria judía

Itongadol.- Alejandro Kladniew, candidato a presidente de AMIA por UNA AMIA, dialogó con ItonGadol sobre Kishur, un proyecto de educación complementaria judía que busca acercar a chicos y familias alejadas de las instituciones comunitarias.

“Kishur es un proyecto de educación judía complementaria para chicos, chicas y jóvenes no institucionalizados. Se trata de una iniciativa de una cantidad significativa de dirigentes con apoyo de muchas instituciones que entendieron que hay que buscar respuestas concretas y pasar del discurso a la acción”, explicó Kladniew.

La propuesta está dirigida a menores no institucionalizados de 5 a 13 años; es de modo virtual y presencial, con actividades innovadoras y vivenciales.

“La idea surgió en base a los últimos estudios demográficos disponibles, donde se notaba con claridad que hay un 60% aproximadamente de judíos que no pertenecen a ningún marco comunitario, por lo que muchos consideramos que es una responsabilidad buscarlos y tentarlos, atraerlos para que conozcan su historia, identidad, cultura y valores”, agregó Kladniew.

En una primera etapa, el contacto será con familias del Gran Buenos Aires, con la idea de comenzar en la virtualidad y luego generar encuentros presenciales.

“Es una linda alternativa para aquellos que no estuvieron integrados a marcos comunitarios y les falta conocer o saber de su pasado y sus tradiciones. Eso que nos hace ser un pueblo”, destacó el dirigente.

Respecto a por qué se decidió lanzar este proyecto en medio de la pandemia, Kladniew consideró: “Algunos pensamos que hay que aprovechar ‘lo bueno de lo malo’, o sea la oportunidad de la crisis y en este contexto lo digital, sumado a que en algún momento volverá la presencialidad, nos permite contactar a familias que antes hubiera sido mucho más difícil”.

Hoy en día, el proyecto es apoyado por muchas personas de renombre y organizaciones, como Brit Ajim, Sio de Morón, Kehilatid de San Martín, Kadima, Barkojva, Limud, Fundacion Judaica, Asamblea Rabínica Latinoamericana y varias más.

“Estamos haciendo lo que debemos, pasar del discurso a la acción. Salir a buscar a nuestros hermanos de forma activa y no discursiva. Hacer. Trabajar juntos por la continuidad del pueblo judío. Por la identidad, por los valores, por la diversidad, para que estén todos, te cito al Talmud: ‘El mundo no se sostiene sino por el aliento de los niños en la escuela’. Así que si conocés una familia con menores no institucionalizados de 5 a 13 años, reenviale esta nota, queremos escucharlos, reunirnos y sumarlos a esta iniciativa tan importante”, concluyó.

Quienes estén interesados en contactarse, pueden hacerlo por mail a proyectokishur@gmail.com o por Facebook en Proyecto Kishur.