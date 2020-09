Vicepresidente de KKL Israel: “Somos muy optimistas por las nuevas brisas de paz que estamos disfrutando en Medio Oriente”

Itongadol.- Hernán Felman, vicepresidente de KKL Israel, mantuvo una entrevista con ItonGadol sobre cómo se encuentra la institución frente a la llegada de los Iamim Noraim, en el marco de la pandemia: “El coronavirus sin lugar a duda es un hecho de dimensiones colosales que afecta a todo el mundo. Pero a pesar de todo, llegamos a esta víspera de Rosh Hashaná muy optimistas por las nuevas brisas de paz que estamos disfrutando en Medio Oriente”.

Además, envió su mensaje previo a las Altas Fiestas: “Vemos esos chispazos de paz que nos ayudan a comprender que el mundo está cambiando y que la existencia del Estado de Israel es reconocida por aquellos que durante varios años se llamaron nuestros enemigos. Nuestro mensaje es positivo y dice que lo bueno está por empezar”.

-En medio de la pandemia, ¿cómo llega la institución a los Iamim noraim?

-El KKL no ha dejado un solo día de trabajar. Nuestra función principal en estos meses de verano fue preparar nuestros parques, bosques y lugares para recreación. La idea era que estuvieran preparados y en condiciones de aceptar una mayor cantidad que la normal todos los fines de semana, ya que no se realizaron los viajes afuera de Israel, tomando en cuenta que en los meses de julio y agosto más de 1,5 millones de israelíes solían salir del país. Lo más importante era preparar esos lugares para que puedan acoger a todo el público. Millones de israelíes pudieron disfrutar de los lugares de esparcimiento del KKL.

-¿Cómo evalúa usted la relación entre los asociados y la institución?

-El público israelí es muy receptivo de las actividades del KKL. Debido a que hace muchos meses que no hay actuaciones en público de los artistas del país, el KKL habilitó un anfiteatro, donde recibimos cada noche durante dos semanas distintos artistas que fueron aceptados por el público, que fueron a escuchar con un precio muy bajo. Estuvieron artistas de primer renombre, como Pablo Rosemberg y muchos otros que actuaban por primera vez en seis meses. El público estuvo dividido en cápsulas y con restricciones muy serias para no acercarse. Fue una actividad muy bien hecha que tuvo una repercusión positiva.

-¿Hay acciones por los Iamim Noraim desde el KKL?

-En las próximas tres semanas habrá un cierre absoluto y no podremos desarrollar en forma activa ninguna tipo de actividad. Pero aun así dentro del KKL estamos en contacto con el KKL Latinoamericano. Tenemos un curso de capacitación en México en este momento, con voluntarios y en el que participan distintas personas de América Latina. Y tenemos actividades en programación, como una reunión en zoom con el profesor Sergio Della Pergola.

-¿Cuál sigue siendo para usted la mayor preocupación y en qué se puede ayudar?

-La pandemia sin lugar a duda es un hecho de dimensiones colosales que afecta a todo el mundo. Estamos viendo el retorno de la pandemia también a los países europeos, algunos países de Latinoamérica no han concluido la primera ola de la pandemia y así como en Israel no tenemos idea de cómo esto va a terminar y cuándo va a terminar, es la misma situación en todo el mundo.

La situación es preocupante y sin lugar a dudas deberemos estar preparados en Israel para toda alternativa y apostar para que se encuentre una medicación para el COVID 19 como también la vacuna. Esteramos esperando que llegue alguna solución para el mundo. Estamos a un mes y medio del comienzo del invierno en Israel y supongo que el aumento de enfermos que hay en Israel será mucho mayor en invierno, porque también vienen los resfríos, gripes y neumonías propias del invierno.

-¿Cuál es su mensaje?

-A pesar de todo, llegamos a esta víspera de Rosh Hashaná muy optimistas. No solo la pandemia es el tema que nos tiene que interesar, sino también las nuevas brisas de paz que estamos disfrutando en Medio Oriente. Los acuerdos de paz fueron firmados en Washington con Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin y no tengo ninguna duda de que en las próximas semanas seguiremos escuchando de otros países. Se habla al menos de cinco países que van a establecer relaciones diplomáticas abiertas y cálidas con el Estado de Israel. Desde el punto de vista diplomático y de nuestras relaciones exteriores, tenemos mucho optimismo. Con todo lo que estamos afectados por el COVID-19, vemos que no somos de los países más afectados económicamente y esperamos que esto termine pronto. Pero aun así vemos esos chispazos de paz que nos ayudan a comprender que el mundo está cambiando y que la existencia del Estado de Israel es reconocida por aquellos que durante varios años se llamaron nuestros enemigos.

Nuestro mensaje es positivo y optimista, dice que lo bueno está por empezar. Shaná tová.