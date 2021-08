Kanfey Ruach: una organización que cuida, escucha, conecta y potencia a niños con necesidades especiales

Itongadol.- “Los niños especiales tienen mucho potencial y creemos que no solo necesitan que los cuiden. Necesitan un lugar para hablar sobre sus sentimientos, hacer preguntas, conectarse con otras personas y con ellos mismos.” Así describe Gal Kalimi, coordinadora de Kanfey Ruach (Alas del Espíritu), el trabajo que realiza esta ONG israelí dedicada a contener e integrar a jóvenes con necesidades especiales.

La organización cuenta con unos 180 niños y adultos con retraso mental, autismo, síndrome de down y parálisis cerebral, entre otras condiciones. Con ellos trabajan más de 270 voluntarios.

Entre las actividades que fomentan, Kalimi contó a ItonGadol que impulsan a los chicos a ayudar a los demás: “Cuando un niño con autismo, que toda su vida ha necesitado que otras personas lo ayuden, entiende que él también puede ayudar a otras personas, significa todo para él”.

-¿Qué trabajo realiza la institución por estos niños y niñas?

-Kanfey Ruach está trabajando en tres áreas principales:

Tutoría personal: cada uno de los niños tiene un voluntario, que lo asesora y se reúne con él una vez cada 2 semanas.

Actividad de grupos: tenemos 10 grupos en Kanfey Ruach. Cada grupo pasa algunos fines de semana juntos y realizan actividades durante el año.

Eventos de toda la organización: se realizan dos veces al año. Tenemos un campamento de 5 días para toda la organización, que incluye niños, voluntarios y gerencia.

Es asombroso ver lo que esas actividades les hacen a los niños.

-¿Qué diferencia a Kanfey Ruach de otras organizaciones similares?

-Kanfey Ruach se fundó porque faltaba algo. Esos niños especiales tienen mucho potencial y creemos que no solo necesitan que los cuiden. Necesitan un lugar para hablar sobre sus sentimientos, hacer preguntas, conectarse con otras personas y con ellos mismos.

Creo que lo más especial es una actividad que realizamos en cada campamento, que lo dice todo: el voluntariado. En cada campamento buscamos personas que necesiten nuestra ayuda. Y cuando un niño con autismo, que toda su vida ha necesitado que otras personas lo ayuden, entiende que él también puede ayudar a otras personas, significa todo.

Los voluntarios, los niños, los adultos, los coordinadores y la gerencia. Todos hacen lo mejor que pueden para ayudar a otras personas.

-¿Te gusta trabajar en esta organización? ¿Qué te impulsó a involucrarte en esto?

-Me gusta mucho trabajar en Kanfey Ruach. A veces no es tan fácil organizar las actividades. Para cada campamento, tenemos meses de arduo trabajo. Muchas noches sin dormir. Pero en el momento en que llega el primer niño, todo vale la pena. Esas personas son especiales y me están enseñando mucho. Lo más importante que aprendí del trabajo en Kanfey Ruach es que todos tienen necesidades especiales.

Kanfey Ruach es parte de mi vida. Estaba ahí cuando me casé, estaba ahí cuando era estudiante en la universidad y me da el poder de hacer todo.

-¿Hay alguna historia particular de alguno de los chicos que te gustaría compartir?

-Tenemos tantos momentos especiales… muchos de ellos sucediendo cuando vemos el poder de las 400 personas en el campamento juntas, pero tengo un momento que recuerdo más que otros.

Sivan es una niña de 20 años con retraso mental de nuestro grupo de adultos. Me llevo muy bien con ella y la invitaron a mi boda.

Es muy común traer dinero como regalo a la boda.

De repente, en medio del baile, Sivan se me acercó y me trajo una bolsita con pocas monedas y me dijo que las había juntado para mí.

Fue un regalo de verdad, sé que hizo un gran esfuerzo para juntarlas, y lo más especial para mí fue el hecho de que no pensó en lo que hacen las demás personas. Hizo lo que pensó que me haría feliz, y me sentí tan especial en ese momento.

Fue un momento tan puro que me enseñó lo que son la inocencia y la sinceridad.

-¿Cuáles son los próximos objetivos de la institución?

-Kanfey Ruach tiene algo especial. Todos los que ven nuestras actividades lo sienten. Actualmente, tenemos 10 grupos en todo Israel, pero esperamos agregar más grupos, ayudar a más personas y realizar más actividades.

Tenemos muchos sueños y vamos paso a paso para lograrlos.

Quienes estén interesados en sumarse a la organización, pueden obtener más información en el Facebook de Kanfey Ruach: https://www.facebook.com/kanfeyruah