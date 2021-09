Kanfey Ruach: “Gracias a todos los que nos acompañan a hacer del mundo un lugar mejor para el pueblo judío y para todos”

Queridos voluntarios y benefactores,

Al principio iba a escribir dos saludos por separado, pero luego de hablar con uno de nuestros niños con necesidades especiales y su madre, me di cuenta de que realmente necesitaba escribir una carta inclusiva para todos. Porque al fin y al cabo, los benefactores y los voluntarios son todos parte de la maravilla de Kanfey Ruach.

Ese efecto maravilloso no solo no fue detenido por el Covid-19, sino que adquirió un mayor significado, un mayor contacto personal, incluso a pesar de los protocolos y las restricciones. A pesar de que era difícil para nuestros benefactores donar por la desaceleración económica, créanme queridos amigos, siguieron dando generosamente… como me dijo uno, “ahora, especialmente ahora, tenemos que seguir dando”. En solo tres semanas estaremos juntos para nuestro campamento de Sucot después de una inversión sustancial de tiempo y planificación por parte de todo el personal de Kanfey Ruach.

Es importante para mí compartir con ustedes ahora, solo unas horas antes de Rosh Hashaná, un breve momento.

Estaba sentado en un lugar en el centro del país justo antes de dar una charla a los jóvenes en una sesión de estudio previa a las festividades. En el camino, uno de los coordinadores preguntó si podría dar algo de dinero a una familia necesitada cuyo hijo esté en uno de nuestros grupos. La madre del niño tuvo dificultades para encontrar palabras durante unos minutos. No por mí, sino por lo que representamos. Ella dijo, “deberías saber, Aharon, que durante todo el Coronavirus ha sido muy difícil para nosotros, pero Kanfey Ruach ha sido un faro de luz para nosotros”. Le di los cupones de comida y me pidió que esperara un minuto, porque quería darme algo de la familia para mostrar su agradecimiento. Ella regresó con un paquete de obleas. Le di las gracias y le dije que ahora estoy seguro de que será un año dulce.

En Kanfey Ruach todos sienten que participan en el esfuerzo: padres, benefactores, voluntarios, no importa quién.

Todos tienen un papel en ello.

Uno se ofrece como voluntario con un joven, otro involucrado en una logística complicada.

Uno dona dinero con regularidad.

Y uno ofrece un paquete de obleas.

Todos estamos tratando genuinamente de hacer del mundo un lugar mejor para el pueblo judío y para todos.

Yo aprecio todo esto de ustedes.

Aharon y Kanfey Ruach