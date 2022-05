Hebraica viaja a las colonias judías de Entre Ríos

“Entre Ríos, mi país” fue el título de una de las obras del escritor Alberto Gerchunoff. Más conocido por su libro “Los gauchos judíos”, Gerchunoff y su familia llegaron a las colonias a fines del siglo XIX, junto con cientos de judíos que escapaban de las persecuciones antisemitas de la Rusia zarista. Llegaron a Entre Ríos, con muy poco o casi nada, solo con la esperanza de forjar para ellos y para sus hijos un futuro prometedor.

«En mi memoria se han fijado pocos recuerdos del viaje. Lo que no olvido es el momento en que pasamos la frontera, en el límite de Graieff. Mi padre me indicó al cosaco que cuidaba la última casilla del territorio ruso y me dijo con júbilo: “Míralo bien; no verás cosacos en la Argentina. La Argentina, niño mío, es un país libre, es una república, es decir, donde todos los hombres son iguales”». Así comienza un largo viaje, el que llevará a la familia de Gerchunoff y a tantas otras a instalarse en lo que se conocería como las colonias judías de Entre Ríos. Era un viaje marcado por la esperanza.

Y es allí, hace más de un siglo, donde comienza la construcción de una identidad judeo argentina y la construcción de una comunidad que ya tiene una historia, que ya cuenta sus memorias y que se cruzó para siempre con la historia argentina.

Estas cuestiones han impulsado a la Sociedad Hebraica Argentina a promover este nuevo recorrido por las colonias de Entre Ríos programado para el próximo 4 y 5 de junio. La propuesta está abierta para socios y no socios.

Comenzando por la extraordinaria obra del Barón Mauricio de Hirsch para la adquisición de terrenos a través de la Jewish Colonization Association a fines del siglo XIX, el recorrido incluirá la visita a Basavilbaso y colonia Lucienville, a partir del nudo ferroviario que enlaza los ramales Paraná/Uruguay. También se visitarán los campos de la colonia Novibuco, la “sinagoga-rancho”, patrimonio histórico y antiguas casas de colonos.

Colonia Sonnenfeld, San Gregorio, Villa Clara y Villa Domínguez serán también destinos obligados para conocer de qué manera los inmigrantes judíos fueron instalándose y construyendo sus vidas en estas tierras. Se visitará el Galpón de Inmigrantes y el Museo y Archivo de la Colonización Judía.

Se trata de un viaje cultural que se convierte en un emotivo homenaje a aquellos inmigrantes judíos que de cara a un sinfín de contratiempos y lejos de su lugar de origen, vinieron a esta tierra, pensada muchas veces como una “tierra prometida”, esta tierra como mito fundacional de su identidad en el país. Inmigrantes que estuvieron dispuestos a participar de una experiencia nueva y trascendental, a reconstruir sus vidas “bajo un mismo cielo” y a seguir construyendo su propia identidad colectiva en el intercambio con la identidad local, en un proceso de encuentro e integración.

La propuesta de Hebraica es un homenaje pero es, principalmente, un necesario ejercicio de la memoria.

Más información en: https://sh.hebraica.org.ar/ColoniasJudias-itinerario

O por mail a cultura@hebraica.org.ar