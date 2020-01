Hatzad Hasheni: Luchando contra la demonización de Israel en la Corte Penal Internacional

Por Profesor Eytan Gilboa (BESA)*

Fatou Bensouda, la fiscal principal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, ha decidido acusar a altos responsables políticos y oficiales militares israelíes por cometer crímenes de guerra en Cisjordania y Gaza. Su decisión es infundada, absurda y discriminatoria, y viola la propia misión y las reglas de la CPI. La acción de Bensouda debería ubicarse dentro del contexto más amplio de la campaña de desinformación, deslegitimación y demonización palestina contra Israel en las organizaciones internacionales. Israel debería desacreditar y deslegitimar a la CPI a su vez mediante medidas políticas agresivas y la colaboración con las democracias liberales interesadas, principalmente los Estados Unidos.

El 20 de diciembre de 2019, Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, anunció: “Estoy convencida que se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza”. Se refirió a la Operación Margen Protector de 2014 en Gaza, las violentas “protestas” de Hamás durante 2018-2019 a lo largo de la frontera israelí con Gaza, y los vecindarios israelíes en Jerusalén Este y Cisjordania. Mencionó los crímenes de guerra cometidos por Hamás y otros “grupos armados” palestinos, pero esa mención no fue más que una hoja de parra para crear una impresión de neutralidad. El objeto de su caso es apuntar a Israel por demonización, se refleja en los entusiastas elogios que recibió por su decisión de parte de la Autoridad Palestina y Hamás.

La opinión de Bensouda es infundada, absurda y discriminatoria, y lo más importante es que viola la propia misión y las reglas de la CPI. La Corte se estableció en 2002 para enjuiciar a personas por crímenes internacionales de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra graves. Estados Unidos e Israel no ratificaron el Tratado de Roma que estableció la Corte por preocupación de que se utilizaría para emitir sentencias sesgadas y politizadas. Esa preocupación ha demostrado ser válida.

La acción de Bensouda es una gran amenaza para Israel. La CPI procesa a individuos, no a estados. Por lo tanto, si su cámara de tres jueces previa al juicio acepta la solicitud de Bensouda y dictamina que la CPI tiene jurisdicción sobre el caso, ella podrá citar a altos políticos y oficiales militares israelíes para interrogarlos. Si se niegan a someterse a un interrogatorio, como es probable que hagan, ella podría emitir órdenes de arresto.

La CPI no es un tribunal genuino en el sentido de que no sigue las reglas básicas de evidencia y procedimiento judicial. Es otro organismo de la ONU altamente politizado impulsado por una agenda política prejuiciosa.

Sin jurisdicción

Los principales argumentos en contra de la decisión de Bensouda son claros.

.Solo los estados soberanos pueden presentar quejas. En 2015, la Autoridad Palestina se unió al Tratado de Roma y varios países reconocieron la independencia palestina. Palestina no es, sin embargo, un estado soberano.

.Israel, como Estados Unidos y aproximadamente un tercio de los países del mundo, no se unió a la CPI. Por lo tanto, el Tribunal no tiene jurisdicción sobre el mismo.

.La CPI se estableció para tratar crímenes de guerra que los líderes y los países ignoran. Israel es una democracia y tiene uno de los sistemas legales más respetados del mundo. Israel investiga casos de crímenes de guerra y procesa a los responsables. En contraste, la Autoridad Palestina y Hamás nunca investigan sus propios crímenes de guerra y nunca procesan a los responsables.

.La CPI se estableció para investigar y enjuiciar crímenes de guerra graves como el genocidio. Delitos de esta naturaleza han ocurrido recientemente en el Medio Oriente, como los cometidos por el gobierno sirio, Rusia e Irán durante la guerra civil siria. Asesinaron a cientos de miles de civiles, convirtieron a la mitad de la población de .Siria en refugiados y destruyeron ciudades, pueblos y aldeas. La CPI (y, por lo demás, ningún otro organismo de la ONU) no hizo nada para detener estos crímenes de guerra y no parece tener ningún interés en enjuiciar a nadie por ellos.

.Al contrario de lo que afirma Bensouda, la CPI no es un organismo independiente y su investigación preliminar no fue objetiva ni neutral. La CPI depende completamente de la Asamblea General de las Naciones Unidas para su financiación y operaciones. De acuerdo con la fuerte actitud antiisraelí de la ONU y sus agencias, la Corte utiliza y sigue las resoluciones e informes altamente distorsionados, sesgados y unilaterales producidos sobre Israel por las agencias de la ONU.

Varias democracias liberales han criticado severamente la decisión de Bensouda. El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró: “Nos oponemos firmemente a esta (decisión) y a cualquier otra acción que busque atacar a Israel injustamente. No creemos que los palestinos califiquen como un estado soberano y, por lo tanto, no están calificados para obtener la membresía plena o participar como estado en organizaciones, entidades o conferencias internacionales, incluida la CPI. Estados Unidos también reitera su antigua objeción a cualquier afirmación de la jurisdicción de la CPI sobre los nacionales de Estados que no son partes en el Estatuto de Roma, incluidos Estados Unidos e Israel, en ausencia de una derivación del Consejo de Seguridad de la ONU o el consentimiento de dicho Estado”.

El primer ministro australiano Scott Morrison dijo que su país no reconoce el “Estado de Palestina” o su estado como estado miembro de la CPI y, por lo tanto, cree que la CPI no tiene autoridad sobre el asunto.

Alemania, un firme defensor de la CPI, emitió una advertencia más delicada. Su ministerio de relaciones exteriores declaró que está “seguro de que el tribunal resolverá los problemas planteados. Esto también abordará cuestiones de admisibilidad que pueden ser dudosas”. El subtexto es claro: Alemania no cree que la CPI tenga jurisdicción sobre el conflicto palestino-israelí.

Contexto

La acción de Bensouda debe ubicarse dentro del contexto más amplio de la campaña de desinformación, deslegitimación y demonización palestina contra Israel. Emplean tres instrumentos principales: la ONU y sus agencias; ONG, particularmente aquellas que afirman abogar por los derechos humanos; y el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanción (BDS). Estos instrumentos están interrelacionados y se refuerzan entre sí.

En la ONU, los palestinos disfrutan del apoyo automático de los países musulmanes, Rusia, China, la UE y los países en desarrollo. Como no han logrado vencer a Israel a través de la violencia y el terrorismo, han optado por deslegitimar y demonizar a Israel ante la ONU y sus agencias, describiéndolo como un estado malvado, racista y del apartheid, el peor violador de los derechos humanos en el mundo, un estado vil que carece del derecho a defenderse e incluso a existir.

Desafortunadamente, varias ONG internacionales de derechos humanos, incluidas Human Rights Watch y Amnistía Internacional, cuentan con personal de directores e investigadores antiisraelíes, y demonizan a Israel a través de informes muy sesgados, distorsionados y engañosos. Las ONG israelíes y palestinas de derechos humanos también difunden informes distorsionados y en ocasiones fabricados, especialmente sobre los enfrentamientos en Gaza. Esas organizaciones incluyen B’Tselem, Breaking the Silence, Al Haq, Al-Dameer y Al Mezan. Están fuertemente financiados por los países de Europa occidental con la condición de que con frecuencia desafíen el sistema legal israelí y proporcionen a la CPI y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) información incriminatoria contra Israel.

Refutando la tesis de crímenes de guerra israelíes

Si bien todas las acusaciones de Bensouda contra Israel deben rechazarse sobre la base de los argumentos legales y políticos discutidos anteriormente, hay pruebas abrumadoras adicionales para rechazar sus acusaciones sobre los supuestos “crímenes de guerra” de Israel durante los enfrentamientos militares con Hamas en Gaza. Bensouda afirma que su decisión se basa en informes sobre estos enfrentamientos presentados a la ONU, particularmente aquellos iniciados y aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esa organización disfuncional y corrupta está dominada por países autoritarios, algunos de los cuales están entre los mayores abusadores de los derechos humanos en la tierra. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es conocido por su parcialidad contra Israel. Tiene un ítem de agenda solo para Israel y otro para todo el resto del mundo.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU designó varias comisiones “independientes” para investigar los “crímenes de guerra” israelíes en Gaza. Uno investigó la Operación Margen Protector de 2014 y otro las “protestas” de Gaza 2018-19. Ambos se basaron en información cuestionable y fabricada proporcionada por organizaciones locales e internacionales de “derechos humanos”. El primer presidente de la comisión de 2014, William Shabas, renunció después que Israel descubriera que anteriormente había trabajado para la OLP y estaba parcializado contra Israel. Entre otras cosas, dijo antes de su nombramiento que el primer ministro israelí Binyamín Netanyahu debería ser acusado de “crímenes de guerra” cometidos durante la Segunda Guerra del Líbano de 2006. Además de su parcialidad, Shabas reveló cuánto sabe realmente sobre Israel y Medio Oriente con este cargo. El primer ministro de Israel durante la guerra de 2006 fue Ehud Olmert, no Netanyahu.

Los investigadores de la CPI no incluyeron a nadie con antecedentes o experiencia militar. Sin embargo, varios oficiales de alto nivel y funcionarios con experiencia militar sustancial de varios países investigaron los casos citados en la opinión de Bensouda y llegaron a conclusiones definitivas que están completamente en desacuerdo con sus afirmaciones.

En noviembre de 2014, después de una misión de investigación en Israel, el presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, general Martin Dempsey, dijo que “en el conflicto de Gaza de 2014, Israel hizo todo lo posible para limitar el daño colateral y las bajas civiles”. En junio de 2015, el grupo militar de alto nivel independiente dirigido por el general Klaus Naumann, ex jefe de gabinete de la Bundeswehr y presidente del comité militar de la OTAN, y otros 10 ex jefes de gabinete, generales, oficiales superiores y funcionarios de siete países investigó la operación de 2014 en Gaza. Ellos declararon por unanimidad: “Por supuesto, cada uno de nuestros ejércitos está comprometido a proteger la vida civil durante el combate. Pero ninguno de nosotros conoce ningún ejército que tome medidas tan amplias como las FDI el verano pasado para proteger la vida de la población civil en tales circunstancias… Durante la Operación Margen Protector, en el aire, en tierra y en el mar, Israel no solo cumplió con un estándar internacional razonable de observancia de las leyes de conflictos armados, pero en muchos casos excedió significativamente ese estándar”.

Del mismo modo, el Coronel Richard Kemp, ex comandante de las fuerzas británicas en Afganistán, criticó y refutó sistemáticamente las acusaciones de crímenes de guerra y los informes presentados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la operación de Gaza en 2014 y las violentas “protestas” de Gaza en 2018-19. Presentó informes detallados, basados en investigaciones y observaciones sobre el terreno. Culpó a Hamas por la violencia y los crímenes de guerra y argumentó que Israel ejerció una gran moderación y, a diferencia de Hamas, tomó medidas excepcionales para adherirse a las leyes de los conflictos armados y minimizar las bajas civiles. Acusó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de prejuicio endémico contra Israel y rechazó los informes que había aprobado como totalmente erróneos e infundados.

Tanto el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como Bensouda ignoraron toda esta diversa evidencia de expertos militares, ya que no se ajustaba a su agenda.

El enfoque de los Estados Unidos

En noviembre de 2017, Bensouda solicitó a los jueces previos al juicio de la CPI una autorización para abrir una investigación sobre crímenes de guerra presuntamente cometidos por los Estados Unidos en Afganistán. En septiembre de 2018, la NSA John Bolton calificó a la CPI de “inexplicable” y “totalmente peligrosa” para los EE.UU., Israel y otros aliados. Amenazó a la CPI con sanciones: “Prohibiremos a sus jueces y fiscales ingresar a los Estados Unidos. Sancionaremos sus fondos en el sistema financiero de los Estados Unidos y los procesaremos en el sistema criminal de los Estados Unidos”.

En marzo de 2019, Pompeo advirtió que Estados Unidos revocaría las visas de los funcionarios de la CPI que presentaron acusaciones contra las fuerzas estadounidenses en Afganistán o contra Israel. El 5 de abril de 2019, EE.UU. revocó la visa de Bensouda.

Unos días más tarde, los jueces previos al juicio de la CPI rechazaron la solicitud de Bensouda de abrir una investigación contra los EE.UU. argumentando que es probable que falle debido a la falta de cooperación de las partes involucradas y las restricciones presupuestarias.

Los jueces estaban más preocupados por perder sus visas de entrada a los EE.UU. y por otras sanciones estadounidenses que por el caso en sí. El presidente Trump calificó la decisión de los jueces de “una gran victoria internacional” y denunció a la CPI por sus “poderes fiscales amplios e inexplicables”, así como por lo que consideraba su amenaza para la soberanía estadounidense. Él dijo: “Cualquier intento de perseguir al personal estadounidense, israelí o aliado para ser procesado se encontrará con una respuesta rápida y vigorosa”.

¿Qué debe hacer Israel?

Israel debe luchar contra la CPI a través de medios políticos agresivos. Bensouda se unió a quienes deslegitiman y demonizan a Israel. La mejor respuesta sería deslegitimar y penalizar a ella y a la CPI a través de una alianza de países bajo el liderazgo de los EE.UU. en la línea adoptada por la administración Trump. Si los jueces previos al juicio aprueban la solicitud de Bensouda, Israel debe pedirle a los EE.UU. que cumplan su compromiso, cancelar las visas de Bensouda, los jueces de la CPI y sus investigadores, y aplicar otras sanciones severas contra ellos.

Al igual que Estados Unidos y otros países, Israel debería prohibir la entrada de investigadores de la CPI a Israel, Cisjordania y Gaza; aprobar leyes que protejan a los funcionarios y oficiales israelíes de las directivas de la CPI y posibles acusaciones; y firmar acuerdos bilaterales con estados que se niegan a cumplir con las órdenes de la CPI y las órdenes de arresto. Israel también debería considerar sanciones contra la Autoridad Palestina, que, con la ayuda de Bensouda, inició la investigación preliminar de la CPI. Estos pasos pueden ayudar a exponer la falta total de credibilidad o legitimidad de la CPI.

*El profesor Eytan Gilboa enseña diplomacia pública en el Centro de Diplomacia Pública de la USC en Los Ángeles y un investigador asociado senior en el Centro BESA de Estudios Estratégicos. eytan.gilboa@biu.ac.il