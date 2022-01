Hatzad Hasheni: Aislados, más que nunca – La Autoridad Palestina está desesperada y busca socorro ente sus vecinos

Por Jacky Hugi (Maariv).

Itongadol.- El jefe de la Autoridad Palestina fue recibido hoy, martes 25 de enero, por el presidente egipcio Abed Al-Fatah A-Sissi en Sharm el-Sheikh. Abu Mazen le dijo a Sisi lo que solía decirle a cualquiera que quisiera escuchar. Nuestras arcas están vacías y nuestra situación es desesperada. Luego se quejó un poco de los israelíes y contó sobre su reunión con el Ministro de Defensa israelí Benny Gantz hace dos semanas y media. Sissi escuchó atentamente. Unas horas más tarde, su oficina emitió un comunicado afirmando que Egipto continuaría apoyando el esfuerzo palestino para restaurar sus derechos.

Abu Mazen no pudo sacar mucho más de Sissi que un mensaje de apoyo y escucha. Al personal de inteligencia de ambos lados, que estaban sentados en las reuniones, también les resultó difícil encontrar una solución al problema en el que se encontraba la Autoridad Palestina. Crisis en todos los frentes. Afuera, desde casa, en las arcas públicas y en la situación de seguridad interna. Ya nadie habla del corona y sus consecuencias.

En esas horas, el alto funcionario de la Autoridad Palestina, Jabril Rajoub, pasó un tiempo en Damasco. Jibril Rajoub (68) fue enviado por Abu Mazen para una importante misión de reconciliación con el liderazgo sirio. De hecho, aquellos que lo vieron alabar a Bashar Assad no han visto una muestra así de algarabía como la expresada por Rajoub: “No hay casa que no tenga una foto de Bashar Assad y la bandera siria”, se maravilló en un evidente acto de exageración.

Su visita allí es aún más inusual que la de su maestro en Egipto. Assad padre, Hafez, estaba enojado con Yasser Arafat por atreverse a acercarse a los israelíes, ya que abandonó al sirio para que se ocupara solito en su esfuerzo por recuperar los Altos del Golán. El Golán y los palestinos iban de la mano y servía como una fuerte carta de presión sobre Israel. Cuando Arafat recurrió a un acuerdo de paz por separado, Damasco sintió una puñalada en la espalda.

Assad el Viejo logró arrancar un pedazo de la carne de la OLP, dejando a la mayoría de las facciones de la OLP bajo su ala. Pero Arafat, y con él los líderes de Fatah, no miraron hacia atrás. Continuó el proceso de paz con el gobierno israelí, y cuando comenzó a dudar, fue a la guerra contra ella.

Jabril Rajoub es uno de los pocos líderes de Fatah que disfruta de un estatus público sólido. La mayoría de ellos, incluso en la cima de Hamás, es despreciado por el público palestino. Rajoub, en comparación con la galería de figuras que rodean a Abu Mazen, lleva un esqueleto o dos en su espalda. Pero su pasado militante, su autoridad pública y sus 15 años en prisión todavía sirven para darle crédito a ojos de muchos, y en los últimos años ha trabajado para aprovechar su experiencia como ex activista de la resistencia para mejorar posiciones en la batalla por legado o la herencia de Abu Mazen.

En los últimos años, Rajoub se ha desempeñado como enviado del jefe para misiones políticas, en particular las conversaciones de reconciliación con altos funcionarios de Hamás en el extranjero. Pero Rajoub, aunque marcado por Abu Mazen para sucederle, no es la noticia de esta semana. La historia es el estado precario de la Autoridad Palestina y el aislamiento en el que se ha encontrado, especialmente entre sus hermanos en el mundo árabe. Actualmente, ni una sola potencia árabe, entre los países poderosos de la Liga Árabe, lo apoya. La Jordania de Abdullah II le da un cálido abrazo, pero carece del poder egipcio, por ejemplo, y del apoyo material saudita. Argelia también apoya a los palestinos con mente abierta, pero el gobierno de ‘Abed al-Majid Tabon también está cerca de los iraníes, y esta estratagema no favorece a los palestinos.

Los regímenes árabes de hoy son mucho más débiles y están más preocupados por ellos mismos que por los demás. La era de los dinosaurios ha terminado, y con ella la virtud de Arafat de activar al presidente de Egipto, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, el rey de Arabia Saudita y Hafez Assad con solo presionar un botón.

El Cairo de hoy está ocupado con sus asuntos y, a pesar de las hermosas declaraciones de Sissi de que Egipto, bajo su liderazgo, está del lado de los palestinos, en los últimos años ha mejorado sus relaciones con Israel. Los Emiratos Árabes Unidos y el refinado Bahrein no eran seguidores de los palestinos. También afirmaron apasionadamente que no abandonaron a los palestinos, sino que prefirieron a Israel antes que a ellos.

Arabia Saudita, el gran partidario de al-Aqsa, no calentó sus relaciones con Israel, pero apoyó los acuerdos de Abraham y les dio la bendición del camino. Cuando la Autoridad Palestina insultó el terrible pecado en estos países, los propios sauditas vieron una dirección al ataque y enfriaron sus relaciones con Ramallah.

Marruecos los superó a todos. El rey Muhammad VI, quien heredó de su padre el estatus privilegiado como jefe del Comité de Jerusalén en la Liga Árabe, fortaleció sus relaciones no solo con Israel, sino con su sistema de seguridad. ¿Qué es más simbólico que la misma oración por la paz de los soldados de las FDI que se llevó a cabo desde su capital, Rabat? Fue en una sinagoga de la ciudad durante la visita de Gantz a finales de noviembre. ¿Quién recuerda cuando fue la última vez que una bebida árabe se utilizó como oración para soldados del ejército israelí?

Uno a uno, la autoridad ha ido perdiendo, en los últimos años, la mayor parte de sus activos. Se ha hundido en la corrupción gubernamental y la indiferencia ante el destino de sus ciudadanos, y así se ha ganado la hostilidad del público. No supo gestionar sus relaciones con Hamás y perpetuó la escisión. Gaza y Cisjordania se administran actualmente como dos estados separados, y entre el mar y el río hay tres estados para dos pueblos.

Esta división debilita en gran medida a todo el campo palestino y priva a su liderazgo de las cartas de presión sobre Israel. Altos funcionarios de la Autoridad Palestina no han entendido que Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos han hecho las paces con Israel por un interés nacional vital, y ese es su pleno derecho. A pesar de esto, llamaron a la medida una “traición”, olvidando que ellos también tienen necesidades importantes, mayores que el tema palestino.

Otras palizas que recibió no fueron su culpa. Trump la puso nerviosa, la privó de presupuestos y recortó los acuerdos de Abraham sobre ella. La Unión Europea se encontró con dificultades presupuestarias y redujo su participación en el conflicto israelo-palestino. Y a Saeb Erekat se lo llevó el coronavirus.

A pesar de todo esto, la Autoridad Palestina sufrió el golpe más fatal de Netanyahu. El hecho de que él se negara con vehemencia a entrar en un acuerdo de paz con ella la privó de convertirse en un estado, el beneficio más enorme que tal arreglo podría haberle dado.

Yasser Arafat se revuelve en su tumba, luego regresa a su posición y se exalta, Dios no quiera. Pero los hechos hablan por sí solos. La Autoridad Palestina está más aislada que nunca, y busca ayuda y un abrazo de sus hermanas árabes, de quienes se ha distanciado constantemente durante la última década. Si tiene desprecio por la situación de la Autoridad Palestina descrita aquí, ¿qué pasa con el simple hecho de que el respaldo más sólido de la Autoridad Palestina en estos días es Israel? Agarra su garganta y al mismo tiempo lame sus heridas. Como en una relación abusiva. No por el amor de Amán, sino por la ansiedad de su colapso. Así somos. Trabajamos muy duro para destruir, y cuando entendemos lo que hemos hecho, buscamos la manera de rehabilitarlos.