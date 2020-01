Las compañías tecnológicas de Israel recaudaron 39.000 millones de dólares en inversiones en la última década

Itongadol.- Las compañías tecnológicas israelíes recaudaron inversiones por 39.000 millones de dólares entre 2010 y 2019, según un informe conjunto publicado por la firma de investigación IVC Research Center con sede en Tel Aviv y la oficina israelí de la firma internacional de abogados Zysman, Aharoni, Gayer & Co.

Entre las tendencias más destacadas de la última década se encuentran las sumas cada vez más altas sumadas por las nuevas empresas locales, más inversión en las últimas etapas y una multitud de mega rondas de más de 50 millones de dólares.

Desde 2010, la tecnología israelí ha experimentado un crecimiento acelerado con un aumento del 400% en la cantidad de fondos recaudados y un aumento del 64% en el número de acuerdos.

Con el tiempo, a medida que las rondas de financiación crecieron, el crecimiento en el número de acuerdos se redujo. En 2019, por ejemplo, las compañías israelíes recaudaron poco más de 8.000 millones de dólares en 522 acuerdos en comparación con 6.350 millones de dólares recaudados en 2018 en 532 acuerdos, según el informe.

En el cuarto trimestre de 2019, las nuevas empresas israelíes recaudaron 2.290 millones, la suma más alta recaudada en un solo trimestre desde 2012, y el número de acuerdos se redujo a 122, en comparación con 168 año tras año.

Las inversiones respaldadas por capital de riesgo alcanzaron un récord de 6.400 millones en 2019, en comparación con 4.750 millones en 2018 y 1.130 millones en 2010, mostraron los datos. Los fondos de capital de riesgo participaron en el 60% de todas las inversiones en 2019, invirtiendo el 77% de la suma total recaudada.

La última década vio 128 mega acuerdos de más de 50 millones de dólares cada uno, lo que equivale a un total de 12.000 millones, mientras que un acuerdo promedio para la década fue de poco más de 9 millones.

En el último año, las compañías en etapa tardía continuaron atrayendo inversiones masivas, que ascendieron a $ 2.870 millones, en comparación con 1.910 millones en 2018. Sin embargo, la cantidad de fondos recaudados en rondas de semillas se redujo de 169 millones en 2018 a 149 millones en 2019. El número de ofertas por debajo de un millón de dólares se redujo del 24% de todas las ofertas en 2010 al 17% en 2019, mostraron los datos.

Los tres acuerdos de inversión más importantes de la década (la ronda de 300 millones de dólares de Lemonade Inc., la ronda de 250 millones de Next Insurance Inc. y la ronda de 200 millones de Cybereason Inc.) se realizaron durante el último año de la década.

Megadeals batió otro récord en 2019, con 41 de estos acuerdos, menos del 8% de los acuerdos del año, obteniendo el 50% de todos los fondos recaudados.

Estas cifras sugieren que los inversores de capital de riesgo prefieren ir a lo seguro, optando por inversiones en empresas que ya tienen un producto funcional y ventas comprobadas. Si esta tendencia continúa a largo plazo, podría significar que surgirán menos nuevas empresas cada año. Un posible resultado podría ser que el brazo de inversión del gobierno israelí, la Autoridad de Innovación de Israel (IIA), que actualmente es la principal fuente de financiamiento para las empresas locales jóvenes, tendría que asumir un papel aún más importante.

Las compañías de software israelíes recaudaron 4.400 millones en 2019, casi un 50% más que en el año anterior, según los datos. El aumento fue producto de 26 acuerdos por más de 50 millones de dólares cada uno, que atraen el 58% de la suma total recaudada por las compañías de software en 2019, según los datos.

Las compañías de inteligencia artificial sumaron $ 3.700 millones en más de 199 acuerdos en 2019, con 18 mega acuerdos que atrajeron el 55% del financiamiento total. También en 2019, las compañías cibernéticas juntaron $ 1.800 millones y las compañías fintech recaudaron $ 1.7 mil millones, según los datos. Las compañías de ciencias de la vida recaudaron $ 1.380 millones en más de 112 acuerdos en 2019, en comparación con 1.170 millones en 2018.

El papel respectivo de las empresas de capital de riesgo israelíes en las inversiones se redujo en la última década, alcanzando 1000 millones, el 13.3% de todas las inversiones, en 2019. Esto podría explicarse por las sumas cada vez más grandes que invierten los fondos extranjeros. También vale la pena mencionar que la mayoría de los fondos israelíes invierten dinero proveniente de inversionistas fuera del país.