Hatzad Hasheni: Irán está experimentando una crisis en una escala histórica

Por Avi Issascarof (Maariv)

Una misteriosa cadena de incendios y explosiones, millones de pacientes de Corona, una crisis económica sin precedentes, una creciente ira social y crecientes tensiones políticas entre los moderados y los conservadores. No está claro hacia dónde se dirige el público iraní y su liderazgo.

La cadena de explosiones e incendios misteriosos que han tenido lugar en Irán en las últimas semanas ha hecho mella en la imaginación salvaje de bastantes israelíes y los diversos medios de comunicación. ¿Es posible que una fuente de inteligencia extranjera esté tratando de desestabilizar a la República Islámica y lo logre? ¿Alguien está tratando de arrastrar a Irán a la guerra o al conflicto? Aquí, justo esta semana, ocurrió una explosión en una planta de energía en la provincia de Isfahan, y ese mismo día se produjo un incendio en una fábrica de teléfonos en el noroeste de Irán. A finales de junio, se recordará, una violenta explosión ocurrió cerca de una instalación militar en Teherán, y otra en un hospital civil donde murieron 19 personas, también en la capital. Sin embargo, ningún funcionario tiene prisa por culpar a Israel, Estados Unidos u Occidente, y puede haber una razón para esto: si la explosión en la instalación nuclear de Natanz se deja de lado por un momento, en otros casos parece que los iraníes mismos son los que provocaron esto pro el mantenimiento deficiente de sus instalaciones. El aumento de las temperaturas y un factor humano negligente. Solo mencionaremos que el verano en Irán, ciertamente el actual, la vida no es fácil. Esta semana, la ciudad portuaria de Bender Abbas se midieron 43 grados, Teherán 34 y Shiraz 35. Estos incidentes, que en el pasado no habrían recibido cobertura, están recibiendo una cobertura generalizada en los medios debido a esa misteriosa explosión en Natanz, que aún no se ha anunciado oficialmente quién está detrás.

Meir Jawdenfar, profesor de estudios de seguridad de Irán en el Centro Interdisciplinario en Herzliya, tiene otra sospecha sobre lo que está detrás del número sin precedentes de incendios en el país. “Desde marzo hasta ahora, hemos sido testigos de cientos de incendios, quizás incluso de mil. Es inconcebible. Está en todo el país. ¿Por qué un extranjero haría eso? ¿Qué interés debería verse perjudicado incendiando un hospital? Y no estoy hablando de Natanz. Alguien está tratando de debilitar al presidente Rouhani”. “Hemos sido testigos de esto en un intento de aprobar una moción de desconfianza en el Majles (parlamento) iraní. Mientras tanto, el líder espiritual Khamenei aparentemente ha detenido el intento de una moción de desconfianza, y de repente la cantidad de incendios y explosiones ha disminuido significativamente”. Jawdenfar se refiere a la grave tensión entre el liderazgo iraní y el campo conservador que ha gobernado Majles desde las elecciones de febrero pasado.

El presidente electo de Majles, Muhammad Bakr Kalibaf, es un conservador bien conocido que previamente perdió ante Rouhani en las elecciones presidenciales. De cualquier manera, parece que se prepara para las próximas elecciones presidenciales del próximo mes de mayo. Rohani, quien ha liderado a Irán durante los últimos siete años y un poco, no puede ser reelegido, pero es probable que un representante de su campo moderado participe en las elecciones e incluso se encuentre con el propio Calibaf allí. Uno de los nombres más populares mencionados como candidato es el presidente del campamento moderado es Ali Larijani, un ex orador parlamentario que, mientras tanto, ha sido nombrado “asesor del líder espiritual”.

La lucha entre los dos campos continúa paralizando a Irán, al igual que los otros problemas que enfrentan los líderes y el público. “Rouhani no puede hacer mucho frente al corona y la economía. El 60% de la economía iraní no está en manos de funcionarios electos sino en lo que se llama el” Estado Profundo “”, dice Judenfar. “Estos son factores como la Guardia Revolucionaria y los supuestos fondos sociales. Cuando comenzaron los primeros casos de la corona en Qom, la ciudad santa, Rouhani quería imponer un cierre a la ciudad, pero Khamenei y el Estado Profundo le impidieron hacerlo. Irán ahora tiene problemas muy difíciles de manejar”.

“En mi opinión, el liderazgo en Irán está intentando estos días, en primer lugar, sobrevivir junto con todo el régimen. Para sobrevivir al período hasta las elecciones estadounidenses”. Entienden que, incluso si se elige a Joe Biden, no se espera que levante las sanciones tan rápido, pero al menos dará esperanza. No conozco ningún régimen iraní desde 1979 que haya enfrentado una crisis y desafíos tan grandes como lo es hoy”.

De hecho, los problemas están inundando a Irán y amenazando con sofocar su economía, como La cifra más notable de los ciudadanos es la caída salvaje en el valor de la moneda local, el rial. En enero pasado, 128.000 riales valían un dólar. En las últimas semanas, el rial ha caído a un mínimo sin precedentes de 250.000 rials a un dólar. En los últimos días ha habido una ligera mejora en las entradas de divisas. Sin embargo, estas son solo cifras secas, que no cuentan todo el drama: la alta tasa de desempleo, incluso frente al corona, y la abolición de los subsidios y la inflación general, que se sitúa en aproximadamente el 41% anual, condujo a un aumento dramático en los precios de los productos básicos como el arroz, las aves de corral.

Los salarios reales se están erosionando, y el régimen es consciente que una nueva generación de pobres está produciendo un terreno fértil para la inestabilidad. Incluso el diputado de Rouhani dijo que Irán se encuentra en una etapa crítica en su economía. Y en el medio, el corona. A principios de esta semana, Rouhani dijo que hay 25 millones de pacientes de la corona en Irán. De unos 82 millones de habitantes.). Estas cifras son tan altas hasta que suenan casi poco fiables. Si bien puede haber varios millones de pacientes en el país, es probable que Rouhani haya elegido inflar los números por varias razones. Primero, crear una sensación en el público de una crisis real, en la que aparentemente los desarrollos son tan dramáticos y enormes que están más allá de la capacidad de su gobierno para enfrentarlos. O en palabras simples, eliminar su responsabilidad. Y segundo, restaurar la calma en las calles de Irán. Después de las tormentosas manifestaciones del pasado noviembre después de la protesta por el combustible, ha habido una relativa calma en la protesta pública en la primera ola del Corona. Pero en las últimas semanas, ante la decisión de las autoridades de ejecutar a tres de los organizadores de las manifestaciones en noviembre, las protestas se han reanudado, aunque en menor escala. Debería decirse al crédito del régimen que, en vista del temor a un estallido público, se decidió que el tribunal reconsideraría la sentencia de los tres.

Además, Rouhani podría estar pidiendo indicarle al líder espiritual Khamenei y al público que el parlamento y el campo conservador han reducido sus logros de una manera que pone en peligro a los ciudadanos iraníes y su salud. Él ve el fortalecimiento del campo conservador en el parlamento, y está mayormente desesperado entre los jóvenes y la gran decepción de su actuación. Puede estar tratando de mejorar las posiciones para su campamento antes de las elecciones de mayo próximo. De cualquier manera, el brote de la peste es realmente severo.

En Irán, hay alrededor de 200 muertes por Corona cada día, y la desesperación no se ha vuelto más cómoda. “La situación es terrible”, dice Jawdenfar. “Cualquiera que pueda trata de abandonar el país. Hay más síntomas de depresión, agresión y desesperación conduce a actos irracionales que el régimen alienta. El mercado de valores de Teherán está en auge, especialmente en el período económico más difícil del país. En los niveles más altos que no hemos visto”. “La pierna y el régimen los reviven. El canal de telegramas de la Guardia Revolucionaria alienta al público a invertir en el mercado de valores, ¿entiendes? Y estamos hablando de un público que no tiene la capacidad de ganarse la vida, pero la gente vende sus autos, los agricultores los tractores, con la esperanza de hacerse rico a través del mercado de valores”. Uno de los desarrollos en las relaciones de Teherán con el mundo exterior, que ha recibido poca cobertura, es el supuesto acuerdo que ha alcanzado con China sobre grandes inversiones en Irán. Sin embargo, es dudoso si este acuerdo realmente tiene cobertura. Hasta ahora parece ser principalmente una declaración de intenciones destinada, por un lado, a golpear a los estadounidenses y mostrarles que China no aceptará los dictados de Trump y, por otro lado, servir a un claro interés del régimen iraní en dar esperanza a su público.

De cualquier manera, por ahora al menos este acuerdo no tiene componentes concretos, individuales y precisos. Este es un discurso de principios puramente, que debería dar cierta resistencia interna al régimen en Irán.

La gran pregunta que queda sobre Irán es su futuro en el futuro cercano, tal vez incluso en los próximos años. Dadas las sanciones paralizantes de Estados Unidos y el resto del mundo, la difícil situación económica y la epidemia de la corona, no está claro hacia dónde se dirige el público iraní y cómo actuará el liderazgo.

¿Irán se volverá más conservador? Las tres autoridades en el país estarán en manos de los conservadores (el parlamento; el poder judicial, actualmente encabezado por un conservador marcado como el sucesor de Khamenei, el ayatolá Ibrahim Reissy; y la presidencia). Del lado estadounidense, de cualquier manera, un gobierno conservador, o alternativamente un equilibrio entre los conservadores y los moderados, no es probable que produzca un cambio en el régimen o su derrocamiento.