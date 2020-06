Hatzad Hasheni. Explotando las protestas de Floyd para demonizar a Israel

Por Alan Dershowitz (Jerusalem Post)

Este fanatismo de “culpar a Israel” o “culpar a los judíos” es común en todo el mundo en manifestaciones por causas legítimas, que no están relacionadas con el Medio Oriente.

Como de costumbre, los extremistas antiisraelíes, especialmente algunos de la extrema izquierda, están tratando de explotar la trágica e inexcusable muerte de George Floyd para nivelar sus típicos cargos infundados contra Israel. Las señales y los cánticos en varias protestas han intentado culpar a Israel, falsamente, de entrenar a los policías responsables de la muerte de Floyd, o comparar la brutalidad policial en Estados Unidos con los esfuerzos legítimos del ejército israelí para prevenir actos de terrorismo contra civiles.

Una caricatura que circula en las redes sociales muestra a un policía estadounidense con la rodilla en el cuello de un hombre afroamericano y a un soldado israelí con la rodilla en el cuello de un hombre palestino. El policía y el soldado se están abrazando. La leyenda de arriba dice: “Black Lives Matter”, aunque no hay evidencia de que la organización tenga algo que ver con esta caricatura intolerante. También se está circulando una pintura de George Floyd con una keffiya palestina, y los defensores del BDS en la Universidad de California acusan a Israel de entrenar policías racistas estadounidenses. El graffiti anti-Israel – “F … K Israel”, “Palestina libre” – ha sido rociado en las paredes de la sinagoga en Los Ángeles durante manifestaciones antirracistas.

Este “culpe a Israel”, o “culpar a los judíos” con intolerancia es común en todo el mundo en manifestaciones por causas legítimas, que no están relacionadas con el Medio Oriente. Los extremistas antiisraelíes de la extrema izquierda intentan promover la propaganda de interseccionalidad de que todos los males del mundo son producidos por democracias blancas privilegiadas, como Estados Unidos e Israel. Los extremistas islámicos, que son difíciles de clasificar como de izquierda o derecha, usan cualquier excusa para demonizar a Israel. Los extremistas antisemitas de la extrema derecha siempre han tratado de culpar a los judíos por todos los males del mundo. Una vieja expresión polaca lo resumió bien: “Si hay problemas en el mundo, los judíos deben estar detrás de ellos”. Hoy eso ha sido ampliado por la extrema izquierda y los extremistas islámicos para incluir el estado nación del pueblo judío entre los que causan los problemas del mundo, desde el capitalismo.

La organización “Black Lives Matter”, que hace mucho bien, no es inmune a este fanatismo. Su propia plataforma culpa a Israel por la violencia policial contra los afroamericanos, y compara dicha violencia con lo que llama falsamente el “genocidio” del pueblo palestino. Muchas personas buenas que apoyan a la organización desconocen su demonización gratuita de Israel y se opondrían a tales distracciones de su misión principal. George Zeiden, un activista palestino, ha instado a sus seguidores a “dejar a Palestina fuera de las protestas actuales para que no distraiga la atención de” este momento decisivo en la historia de los afroamericanos”. No todo se trata de los palestinos, a pesar de los esfuerzos de los interseccionistas para que sea así.

Históricamente, los judíos siempre han estado atrapados entre el negro del fascismo y el rojo del comunismo. Esto fue cierto en los años 1920 y 1930 en Europa, y existe el peligro que ahora pueda manifestarse durante este tiempo de extremismo, cuando los fanáticos de ambos lados están preparados para usar de chivo expiatorio a los judíos y a su estado nación.

Aquellos de nosotros que somos judíos y liberales, que apoyamos a Israel y nos oponemos a la violencia policial injustificada, debemos estar dispuestos a participar y alentar protestas legítimas contra la violencia policial, como la capturada en video en el caso Floyd. Debemos levantarnos y ser escuchados para condenar tales violaciones, pero debemos levantarnos y ser escuchados contra aquellos que explotarían tragedias para fomentar la violencia contra los judíos y el estado nación del pueblo judío.

No debemos generalizar: la gran mayoría de los manifestantes se centran en las injusticias de la mala conducta policial. Pero no podemos ignorar a aquellos, incluso si son relativamente pocos, que convertirían estas protestas en ataques intolerantes contra Israel. La intolerancia sin respuesta crece en tamaño e intensidad.

El silencio no es una opción ante cualquier injusticia. Las vidas negras importan mucho; también lo hacen las vidas palestinas; también lo hacen las vidas judías e israelíes. No debemos temer que nos critiquen por condenar la intolerancia de todas las partes. Como lo expresó el gran sabio Hillel hace 2000 años: “Si no soy para mí, ¿quién será para mí? Si no soy para los demás, ¿qué soy? Terminó su declaración con un llamado a la acción: “Y si no ahora, ¿cuándo?”

Ahora es el momento de protestar por la injusticia contra George Floyd y otros hombres y mujeres afroamericanos que han sido injustamente atacados por policías excesivamente celosos, y a menudo racistas. Pero ahora también es el momento de hablar en contra de aquellos que secuestrarían esta trágica historia para manifestar el prejuicio continuo más antiguo conocido por la humanidad, a saber, el antisemitismo.