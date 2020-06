Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina – Ciclo de Video Conferencias 2020

Itongadol.- A pesar de la complicada situación internacional, los Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina seguimos ofreciendo conferencias de alto nivel académico abiertas a toda la comunidad con el fin de reflexionar sobre temas que nos interesan a todos.

Te invitamos a participar de las próximas conferencias:

Jueves 18 de junio a las 18 hs.

GOBERNANZA DE LA GLOBALIZACION Y CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA

Dr. JULIO MARIA SANGUINETTI

Presidente de la República Oriental del Uruguay (l985-l990 y 1995-2000)

Inscripción: https://sanguinetti.eventbrite.com.ar

Martes 23 de junio 18 hs.

LOS DESAFÍOS DEL DÍA DESPUÉS

Disertante: Dr. FACUNDO MANES, Neurocientífico y neurólogo. Presidente y Fundador del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO). Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y presidente honorario de Fundación INECO para la investigación en neurociencias.

Inscripción: https://manesfacundo.eventbrite.com.ar

Jueves 25 de junio 18 hs.

INNOVATION DAY – Primera sesión

NUESTRA NUEVA REALIDAD VIRTUAL Y REAL. COMO REPENSARNOS PARA LA “NUEVA NORMALIDAD”.

Lic. DIEGO BEKERMAN, Gerente General de Microsoft Argentina y Uruguay.

Dr. CLAUDIO WAISBURG, Médico pediatra y neurólogo. Director Médico de SOMA, Instituto Neuropediátrico

Inscripción:

https://iday2020sesion1.eventbrite.com.ar

Martes 30 de junio a las 18 Hs.

INNOVATION DAY -SEGUNDA SESION

LIDERANDO NUESTRAS VIDAS COMO UN DIRECTOR DE ORQUESTA

El rol de un director de orquesta y sus competencias diferenciales: Visión, Coordinación, Empatía, Agilidad y trabajo de equipo y cómo aplicarlas en las distintas situaciones de la vida.

SERGIO FEFEROVICH, Director de orquestas y coros en la Argentina y el exterior

ALEJANDRO MELAMED: Consultor, escrito y conferencista reconocido internacionalmente, orador TEDx y referente en el futuro del trabajo, el lado humano de transformación digital y liderazgo con propósito

Inscricpción: https://iday2020sesion2.eventbrite.com.ar

Jueves 2 de julio a las 18.00 hs

SITUACION POLITICA, ECONOMICA Y SOCIAL EN LAS ESTADOS UNIDOS FRENTE A LAS PROXIMAS ELECCIONES. REPERCUSIONES EN EL RESTO DEL MUNDO

Disertante: UKI GOÑI, historiador, escritor y periodista argentino. Es reconocido internacionalmente por su trabajo de investigación sobre la huida de criminales nazis de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, contenida en su libro “The Real Odessa”. Columnista de medios norteamericanos, como The Guardian y The New York Times

Inscripción: https://ukigoni.eventbrite.com.ar

Martes 7 de julio 18 hs.

REFORZANDO LA RESILIENCIA SOCIAL Y PERSONAL

Dr. MOTY BENYAKAR, docente, médico y psiquiatra especialista en catástrofes naturales como humanas. Fue Docente de Psicoterapia de Grupos de la Escuela Psicología de la Universidad de Tel Aviv durante 10 años.

Inscripción: https://mottibenyakar.eventbrite.com.ar

INNOVATION DAY -TERCERA SESIÓN

Martes 14 de julio – 18 hs.

CIENCIA Y TECNOLOGIA: HERRAMIENTAS CLAVES PARA ALCANZAR UN FUTURO MEJOR

Dr. GABRIEL RABINOVICH, Investigador Superior del CONICET. Profesor Titular de la FCEyN-UBA. Director de los Laboratorios de Inmunopatología (IBYME)

NORA BAR, Editora de la sección Ciencia y Salud del diario La Nación.

Inscripción: https://iday2020sesion3.eventbrite.com.ar

Jueves 16 de julio 18 hs.

INNOVATION DAY – CUARTA SESIÓN

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA ENFRENTAR EL FUTURO

SEBASTIAN CAMPANARIO, periodista y economista. Columnista del diario La Nación sobre temas de economía no tradicional y creatividad e innovación

ISELA COSTANTINI, es una comunicadora social y ejecutiva brasileña de origen argentino. Fue Presidente y Directora Ejecutiva de General Motors Argentina, Uruguay y Paraguay, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo. Presidió Aerolíneas Argentinas desde enero hasta diciembre de 2016. Costantini fue incluida en 2013 entre las 50 mujeres más poderosas del mundo de los negocios según la revista Fortune. También lideró la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) y en noviembre de 2015 fue elegida como la CEO del año. Es autora del libro Un Líder en vos gestión del liderazgo y motivación.

GERRY GARBULSKY, Director de TED en Español y el organizador de TEDxRíodelaPlata (Conductor)

Inscripción: https://iday2020sesion4.eventbrite.com.ar