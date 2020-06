Desafiando al alcalde de Nueva York, legisladores ortodoxos cortan las cadenas de un parque infantil en Brooklyn

Itongadol/Agencia AJN.- En sólo 48 horas, los legisladores ortodoxos de Nueva York han pasado de pedir al alcalde de la ciudad que abra los parques infantiles a directamente cortar las cadenas de un parque infantil de Brooklyn. El asambleísta estatal Simcha Eichenstein, el concejal Kalman Yeger y el senador estatal Simcha Felder se unieron al personaje de la radio local Heshy Tischler el martes por la mañana para cortar las cadenas de la puerta de un parque infantil de Brooklyn. La noche anterior, circularon en los medios sociales videos que mostraban a Tischler cortando las cadenas de un patio de recreo para recibir a una multitud de adultos y niños.

La acción del martes por la mañana fue la última de una batalla en evolución sobre la reapertura de los parques de la ciudad, ya que las familias ortodoxas se enfrentan a un largo verano en apartamentos abarrotados sin campamentos ni colonias para sus hijos.

Jews in NYC just cut the lock @NYCMayor put on their park 🇺🇸 pic.twitter.com/77431im2Ge

— Caleb Hull (@CalebJHull) June 15, 2020