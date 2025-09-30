Sanando después de la guerra: el camino integral del Hospital Hadassah hacia la rehabilitación y recuperación

Itongadol.- En un episodio reciente de Hadassah On Call: New Frontiers in Medicine* (Hadassah de guardia: Nuevas fronteras en medicina), la conductora del pódcast Maayan Hoffman conversó con la Dra. Elior Moreh sobre el increíble trabajo que se realiza en el Centro de Rehabilitación Gandel del Hospital Hadassah Mount Scopus, para conocer un enfoque integral de recuperación para los pacientes de rehabilitación.

Ya sea por heridas de guerra o por razones médicas tradicionales, la nueva instalación de última generación del Hadassah ofrece atención holística que ayuda a los pacientes a recuperar la máxima funcionalidad.

En ese sentido, Moreh -jefa del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación- explicó que el centro cuenta con 72 camas de internación y atiende aproximadamente a 220 pacientes ambulatorios por semana.

Desde la masacre del 7 de octubre de 2023, la edad promedio de los pacientes es de unos 21 años, soldados heridos en la guerra que lidian con lesiones en las extremidades. Antes de la guerra, la edad promedio era de unos 50 años. Más de la mitad de los pacientes sufrían accidentes cerebrovasculares.

Con respecto al trabajo que realizan, Moreh remarcó la importancia del apoyo mental y emocional para la sanación de mente, cuerpo y alma, mencionando también las tecnologías avanzadas que utilizan, como dispositivos robóticos y técnicas de imagen cerebral, para mejorar aún más el tratamiento.

Según la jefa del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, el Centro Gandel busca expandir sus capacidades de investigación e innovación, especialmente en medicina personalizada y manejo del dolor crónico.

*Se trata de una producción del Hadassah, una organización médica fundada por la Organización Sionista Femenina de Estados Unidos, que mejora la salud de personas de todo el mundo a través de educación médica, atención y avances en investigación.