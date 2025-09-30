Itongadol.- Más de 150 residentes, junto a sus familias y seres queridos, participaron de los servicios religiosos en el templo abierto de LeDor. Escucharon el sonido del shofar, pasaron la Torá y compartieron la fuerza de una tradición que une generaciones y fortalece los lazos comunitarios.

LeDor VaDor celebró Rosh Hashaná pleno de espiritualidad y emoción



Ver más: https://t.co/v3PFUOOhHK pic.twitter.com/QQzag5vHUN — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) September 30, 2025

Las voces del Jazán Oscar Fleischer y de Nancy Sitkina llenaron el alma con su calidez y profundidad, acompañadas por el talento de Víctor Grimblat en el piano. Este año, además, contaron con la participación del violinista Diego Velázquez, quien con su música aportó un clima de gran sensibilidad y emoción. El violín, instrumento de enorme significado en nuestra tradición, evocó la memoria, el sentimiento y la conexión espiritual que nos acompañan como pueblo a lo largo de la historia. Iván Glait también nos acompañó con dedicación y compromiso, aportando su cercanía y su entrega al servicio.

El Hogar se convirtió una vez más en un espacio de encuentro y espiritualidad, donde la fe, la emoción y la música unieron de corazón a corazón.

Que este 5786 nos encuentre unidos, con salud, proyectos compartidos y la fuerza de estar juntos, de generación en generación. fue parte del pedido durante los servicios.

Con la misma fuerza y unión con la que vivieron en Rosh Hashaná, LeDor VaDor los invita a compartir juntos de Iom Kipur, un momento para reflexionar, perdonar y renovación espiritual juntos en comunidad.