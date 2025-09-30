Inicio Kadima Doblete histórico: Kadima campeón en las Macabeadas Infantiles

Doblete histórico: Kadima campeón en las Macabeadas Infantiles

Por Iton Gadol
0 Comentarios

Los chicos y chicas de Kadima brillaron este fin de semana en las 40° Macabeadas Infantiles de FACCMA y vivieron una experiencia inolvidable.

Disfrutaron, jugaron, se divirtieron y mostraron el espíritu de familia que nos caracteriza.

Los equipos de fútbol y hockey infantil se consagraron campeones de la Copa, un orgullo enorme por la forma en que nos representaron y por el camino que seguimos construyendo juntos.

¡Tamid Kadima! Vamos por más.

Todas las fotos del fin de semana están disponibles en nuestro Instagram:

@cckadimaoficial

También te puede interesar

Argentina. Acto a dos años de la masacre...

 Comunidad en Acción: Las noticias de la semana

Acto Central de la comunidad judía argentina a...

AMIA y la Universidad de Palermo ofrecen diez...

El acto de la comunidad judía argentina a...

La Organización Sionista Argentina rechaza y repudia el...

Formando a los líderes del mañana: Programas de...

¿Sabías que Kadima tiene un elenco de teatro...

El Grito del Amanecer: Las Selijot Sefardíes en...

CJL: Un inicio de año con un mensaje...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más