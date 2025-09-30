Doblete histórico: Kadima campeón en las Macabeadas Infantiles

4
Los chicos y chicas de Kadima brillaron este fin de semana en las 40° Macabeadas Infantiles de FACCMA y vivieron una experiencia inolvidable.
Disfrutaron, jugaron, se divirtieron y mostraron el espíritu de familia que nos caracteriza.
Los equipos de fútbol y hockey infantil se consagraron campeones de la Copa, un orgullo enorme por la forma en que nos representaron y por el camino que seguimos construyendo juntos.
¡Tamid Kadima! Vamos por más.
Todas las fotos del fin de semana están disponibles en nuestro Instagram: