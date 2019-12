Presidente del CEMIC: “Es un honor haber firmado un convenio con Hadassah”

Itongadol.- Luego de la firma de un convenio de colaboración entre el Centro Médico Hadassah de Israel y el CEMIC de Argentina, ItonGadol entrevistó al presidente del CEMIC, Sergio Solmesky; y al director general, Hugo Magonza, sobre el trabajo que espera a ambas instituciones en conjunto.

-¿Qué significa para ambos este acontecimiento de juntar dos puntas tan importantes en la Ciudad de Buenos Aires?

Sergio Solmesky: Primero, fue un honor haber estado en un acto firmando un convenio con el grupo Hadassah Medical Center. Dentro de los objetivos de cooperación internacional, esto es un logro. Hadassah es líder mundial con objetivos muy parecidos a los nuestros en cuanto a educación, investigación y atención médica, con un desarrollo científico y tecnológico de punta. Para nosotros poder firmar un convenio de cooperación como este es muy importante.

-¿Qué significa que la Argentina cuente con este importante acuerdo?

Hugo Magonza: Primero, es un desafío enorme porque estamos trabajando conjuntamente con una organización de un reconocimiento y una envergadura muy importante. Eso también de alguna manera muestra que Argentina se puede poner a trabajar con organizaciones de primer nivel en el mundo. Es una gran esperanza para Argentina, es una demostración de que a pesar de todas las cosas que nos pasan en el día a día y de las dificultades, hay mucha gente valiosísima trabajando en las sombras, en este caso de dos organizaciones en particular, sin fines de lucro. Desde hace más de 60 años venimos haciendo esto y creyendo que se puede hacer mejor. Así que me parece que es un desafío y una esperanza para todo el mundo.

-¿Qué impresión se llevaron al visitar Israel?

Sergio Solmesky: Para mí fue una sorpresa, fue mi primera visita a Israel. Íbamos con muchas expectativas que quedaron cortas.

Hugo Magonza: Yo no conocía tampoco, me pareció extraordinario, una cosa rarísima, porque es una cultura que claramente es muy distinta a la mía. Yo vengo de familias italianas pero me sentí como en casa, lo cual no lo hubiera esperado. Me sorprendió una combinación entre un modelo de innovacion vinculado a la creacion de riqueza extraordinario, con un modelo social cooperativo que parece desde el punto de vista de la teoría incompatibles, y funcionan perfecto.

-¿Qué van a implementar? ¿Saben por dónde van a empezar?

Hugo Magonza: Sí, vamos a empezar a trabajar sobre investigación en forma asociada, en varios puntos que tenemos en común y que estamos desarrollando. No digo a la par porque cada uno está en un estadío distinto. Hadassah está muy avanzado en muchos temas, pero nosotros también estamos avanzados en algunos de ellos y nos vamos a integrar en proyectos de investigación en forma conjunta. Vamos a trabajar en capacitación, en docencia, en formación de recursos humanos y vamos a tener algunos proyectos en particular vinculados a oncología, al área de la medicina molecular, todo lo que tiene que ver con radiofarmacia, radiofármacos, una serie de desarrollos que son siempre de punta. Hay mucho para hacer ahí, el mundo está a una velocidad enorme trabajando sobre la innovación.

-¿Cuál es el mensaje que podemos dar de CEMIC a la sociedad argentina respecto a esto y cuándo lo vamos a poder ver en el día a día?

Sergio Solmesky: Probablemente el mensaje más importante que tenemos es que llevamos 60 años trabajando. El trabajo en equipo es lo que predomina en el CEMIC y en la apertura con otros países, con la cooperación internacional, debería ser un ejemplo a seguir para todo el país.

-¿Están contentos con esto?

Hugo Magonza: Feliz. Nos encontramos con gente que no conocíamos y que de un día para el otro se puso a trabajar en esto con una gran sincronía.

-¿Y cuál es el secreto por el cual esto se pudo hacer tan rápido? Porque es ejemplificador, viajaron en abril de este año…

Hugo Magonza: Viajamos este año con nada, con una idea, una esperanza. Nosotros hace mucho que hacemos esto y todos los proyectos llevaban años en ejecutarse. Esto se materializó en muy poco tiempo. Para que esto suceda hubo del otro lado una organización que estaba prestada para hacerlo, con una gran empatía en las personas y una persona en particular, que es Jorge Diener (director Internacional de Hadassah) que motorizó todo esto.