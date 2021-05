Jorge Diener: “Esperamos en las próximas semanas poder anunciar la realización de la Fase III en Argentina”

El director ejecutivo de Hadassah Internacional afirmó que la delegación israelí de visita en la Argentina se va “con un mapa de ruta” que espera “mover muy rápido para terminar de confirmar la oportunidad de realizar la Fase III” de la vacuna Brilife en la Argentina. Además, confirmó que mantuvieron reuniones con Hugo Sigman y Pedro Cahn sobre el proyecto.

Agencia AJN.- El director ejecutivo de Hadassah Internacional, Jorge Diener, quien se encuentra de visita en Buenos Aires junto a una delegación de expertos israelíes en coronavirus, afirmó hoy: “Esperamos que en las próximas semanas podamos tener un anuncio más concreto” sobre la realización de la Fase III de la vacuna Brilife en la Argentina.

“Nosotros vinimos a ver cómo se puede hacer el armado, no solamente de Fase III, sino de la producción de la vacuna para Fase III y para más adelante. Ni el hospital Hadassah ni el Instituto Biológico de Israel son productores de vacunas. Para poder montar una Fase III ya sea aquí o en otra parte del mundo, necesitamos construir un modelo de relación estratégica donde hacen falta todos los elementos”, explicó Diener en diálogo con Radio Rivadavia, durante el programa de Eduardo Feinmann.

“Necesitamos el elemento de los científicos y el lugar donde se puedan hacer los ensayos clínicos. Por eso hemos estado en distintos hospitales que podrían participar de este tipo de ensayo clínico. Necesitamos también la capacidad de producción y definitivamente conocer todo el tema regulatorio. Hemos tenido reuniones en la ANMAT para entender las regulaciones”, amplió.

Además, como conclusión de la visita a la Argentina, Diener expresó: “Nos vamos con un mapa de ruta que esperamos mover muy rápido para terminar de confirmar esta oportunidad. Sería muy interesante tener una vacuna producida en la Argentina, con el apoyo público-privado, científico y de instituciones de salud, con tecnología israelí, pero para la Argentina. Y quizás, con esta cooperación, después para otros lugares del mundo”.

Consultado sobre si la vacuna será producida en Israel, Diener contestó que “posiblemente también se produzca en Israel. Pero en Israel no se puede hacer la Fase III, porque no tenemos voluntarios. Porque todos ya están vacunados y no tenemos un medio ambiente donde se puede comprobar la efectividad de una vacuna. Tiene que ser en un lugar donde se pueda comprobar la efectividad y donde se pueda juntar la cantidad de voluntarios”.

En ese sentido, Diener destacó que desde que anunciaron la posibilidad de que se haga la Fase III de la vacuna israelí en la Argentina, han visto “una enorme cantidad de gente que tiene muchas ganas de participar en este estudio”.

“Esperamos que en las próximas semanas podamos tener un anuncio más concreto y en los próximos dos o tres meses estar lanzándolo”, agregó el director ejecutivo de Hadassah Internacional.

Por último, consultado sobre la vinculación de Hugo Sigman y el Dr. Pedro Cahn con este proyecto, Diener aclaró: “Los dos son buenos amigos de Hadassah. Hemos tenido conversaciones con mucha gente y también con ellos. Son dos personalidades del mundo empresario y científico muy respetadas”.