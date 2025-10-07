Hadassah | El tratamiento de heridas superficiales y la labor vital de los cirujanos plásticos israelíes que atienden a las víctimas de la guerra de Gaza

Itongadol.- En los últimos dos años, la habilidad y la experiencia de los cirujanos plásticos en los centros médicos israelíes se dispararon, situando su destreza en esta especialidad entre las mejores del mundo.

Pero, lamentablemente, esto ocurrió por necesidad, al intentar curar y restablecer la función normal de la gran cantidad de soldados y civiles heridos el 7 de octubre en los ataques con misiles balísticos contra el Norte y el Sur, y durante la guerra en Gaza.

Hay entre 150 y 200 especialistas en cirugía plástica en Israel, miembros de la Asociación Israelí de Cirugía Plástica y Estética, la organización oficial que representa a los cirujanos plásticos en el país y miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética. Sin embargo, la mayoría trabaja en clínicas privadas para aplanar abdomen, esculpir narices y modificar la forma de otras partes del cuerpo, y no en departamentos hospitalarios para tratar quemaduras graves, amputaciones, secuelas de cirugías oncológicas, entre otros.

El gobierno declaró que 20.000 israelíes resultaron heridos a manos de terroristas enemigos desde la atroz incursión de Hamás y otros grupos terroristas palestinos el 7 de octubre.

Fueron los especialistas en traumatología de las salas de urgencias de los hospitales quienes primero recibieron a los soldados y civiles heridos, que fueron trasladados en helicópteros y ambulancias. Hubo muchas heridas por explosión y metralla. Solo más tarde, una vez estabilizadas sus condiciones, los cirujanos plásticos tomaron las riendas, junto con enfermeras especializadas de las unidades de quemados, especialistas en dolor, terapeutas ocupacionales, psicólogos y otros, para intentar restaurar la vida de las víctimas y que volvieran a la normalidad en la medida de lo posible.

La revista en inglés de la Asociación Médica de Israel (IMAJ) dedicó su número de agosto a la cirugía plástica. Las impactantes y sangrientas fotografías de las extremidades y torsos de los pacientes ofrecieron una visión de lo que los cirujanos plásticos tienen que afrontar a diario.

El Dr. Gilad Spiegel, cirujano plástico sénior del Centro Médico Shaare Zedek de Jerusalem (SZMC), especializado en quemaduras y úlceras cutáneas en civiles y soldados, declaró a The Jerusalem Post que él y sus colegas ‘‘están acostumbrados a ver este tipo de escenas. Es habitual para nosotros ver pacientes que siempre sufren dolor y la conmoción de sus familiares. Una recuperación satisfactoria puede llevar meses e incluso años’’.

Añadió que los cirujanos plásticos israelíes tienen mucha experiencia y que ‘‘ayudamos a personas en zonas de desastre de todo el mundo que necesitan nuestra ayuda y experiencia. El 6 de octubre de 2023, el día antes de la incursión de Hamás, un equipo del SZMC dirigido por nuestro director general, el profesor Ofer Merin, quien es enviado regularmente por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) para liderar tales esfuerzos, fue a Armenia. Hubo una explosión que hirió a muchos. Pero cuando nos enteramos de los horribles sucesos ocurridos en el sur, regresamos rápidamente a Israel. El año pasado, también enviamos un equipo a Macedonia, donde hubo un gran incendio en una fábrica que hirió a un gran número de víctimas. Los equipos también vinieron a Israel para aprender de nosotros, pero esto sucedió con menos frecuencia después del estallido de la guerra de Gaza’’, señaló Spiegel.

La guerra en Gaza duró tanto tiempo, y los tipos de heridas son más variados y más complejos de tratar. “Tenemos que lidiar con mucho dolor, en parte crónico; el dolor del miembro fantasma cuando hubo que amputar un brazo o una pierna, o adaptar el muñón a las prótesis”, dijo Spiegel. “Trabajamos en equipo y debemos tratar con cariño no solo al paciente, sino también a sus familiares’’.

“Los soldados heridos fueron atendidos muy bien en el frente por médicos y paramédicos cuando perdieron sangre, y algunos de los técnicos médicos de emergencia de las IDF murieron o resultaron heridos al acudir a ayudar. La mayoría de los heridos fueron trasladados en helicóptero de inmediato, en menos de media hora desde que resultaron heridos en Gaza, a nuestro centro de traumatología”.

Hay un número creciente de mujeres que se dedican a la cirugía plástica. Se sabe que las mujeres pueden coser, bordar y realizar otros trabajos delicados. Hay médicas destacadas que reimplantan dedos amputados en accidentes.

Al preguntársele cómo progresaría su especialidad en cinco años, Spiegel dijo: “Las tecnologías futuras serán asombrosas”. Se cultivarán células cutáneas para producir tejido del propio paciente sin tener que extirpar piel de una parte sana del cuerpo. Se utilizarán láseres para reducir cicatrices; robots trabajarán en tejidos microscópicos; y se empleará inteligencia artificial para planificar cirugías de forma regular.

El Dr. Stav Sarna Cahan, jefe de la unidad de quemados del Centro Médico Universitario Hadassah en Ein Kerem, Jerusalem, se graduó de una residencia de seis años en cirugía plástica en el Centro Médico Universitario Hadassah. Posteriormente, completó una beca clínica en el manejo de quemaduras agudas y reconstructivas en el Hospital General de Massachusetts y en el cuidado de quemaduras pediátricas en el Hospital Shriners para Niños de Boston. A su regreso a Ein Kerem, fundó un centro para tratar a pacientes con quemaduras.

No es el único miembro de su familia que atiende a víctimas de trauma trasladadas de urgencia a Hadassah. Su esposa, la Dra. Lea Ohana Sarna Cahan, realizó una beca de investigación en el Centro Médico Beth Israel Deaconess de Boston cuando él estaba en el Hospital General de Massachusetts, y hoy es médica pediatra adjunta en el mismo hospital que su esposo. ‘‘Fue paramédica en las IDF, luego estudió medicina y se especializó en medicina de emergencia pediátrica en la Universidad de Harvard’’.

Tratamiento de todo tipo de lesiones

Declaró al Post que su especialidad trata todo tipo de lesiones, desde ortopedia, traumatología y daño vascular hasta cirugía general y quemaduras. ‘‘Tratamos a cientos de pacientes aquí en Jerusalem, en su mayoría soldados, pero también víctimas del 7 de octubre en las comunidades fronterizas del sur. Abrimos una clínica especial en el Hospital Hadassah del Monte Scopus para dar seguimiento a los soldados que tratamos. Vienen una vez al mes para rehabilitación con terapia ocupacional y física, además de apoyo psicológico’’. Las IDF lograron reducir la gravedad y el número de quemaduras al proporcionar más ropa ignífuga a los soldados, añadió. Sarna Cahan señaló que cuando los soldados heridos son ingresados ​​por primera vez, se sienten ‘‘orgullosos, llenos de energía por su misión en el frente a pesar de su repentina discapacidad. Pero luego pasa el tiempo y, de repente, la realidad los golpea, y es difícil para ellos. Hay mucho trastorno de estrés postraumático que debe tratarse’’.

Hace unas décadas, los especialistas en quemaduras y sus enfermeras tenían que cambiar los vendajes a diario mientras se desbridaba la piel muerta y cicatrizaba la piel de otras partes del cuerpo de los pacientes o del Banco Nacional de Piel de Hadassah, y era insoportablemente doloroso. ‘‘Hoy en día, hacemos mucho menos de esto gracias a las nuevas técnicas’’.

‘‘Hoy en día, cuando el paciente no tiene suficiente piel para moverse hacia el lugar de las heridas y quemaduras, existen sustitutos dérmicos hechos de carne de res o tiburón. La piel debe estar firmemente sujeta con suturas u otros medios para que pueda cicatrizar, pero no demasiado apretada porque, si está en la cara, el paciente tiene que comer y la articulación de la extremidad tiene que moverse. Y siempre quedan cicatrices’’. Todavía no se encontró la manera de eliminarlos por completo.

Ni Hadassah ni SZMC utilizan la técnica brasileña de adherir piel de tilapia a las quemaduras después del desbridamiento. ‘‘Vi que se probaba en hospitales estadounidenses, pero no me entusiasmó. Allí, las instituciones médicas tienen mucho dinero, así que lo intentan todo’’, recordó Sarna Cahan. ‘‘Traje a Hadassah lo que pensé que sería revolucionario’’, concluyó.