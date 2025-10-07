Inicio Ledor Vador Bait: la iniciativa de viviendas protegidas para personas mayores de Ledor Vador

Itongadol.- Vivir con plenitud es la premisa que inspira a Bait, la innovadora propuesta de Viviendas Protegidas para personas mayores, pensada para quienes quieren vivir en un entorno cuidado y acompañado pero sin renunciar a su independencia.

Ubicado en el barrio de Chacarita, Bait cuenta con 18 departamentos de categoría, amplios y luminosos, diseñados especialmente para favorecer la autonomía y la seguridad. Cada detalle está pensado para brindar comodidad y tranquilidad: desde botones de emergencia y sistemas de protección inteligente, hasta un entorno accesible y adaptado a las necesidades de la vida cotidiana.

Pero Bait no es solo un edificio. Es una comunidad activa, con un equipo profesional interdisciplinario que acompaña día a día, un calendario de actividades que estimulan el cuerpo y la mente, y un espacio en el que la vida social y cultural se entrelaza con el cuidado personalizado. Los residentes cuentan con seguridad médica permanente, seguimiento de la salud y un entorno de apoyo que da confianza tanto a ellos como a sus familias.

La propuesta se convierte así en única dentro de la comunidad judía en Argentina, respaldada por la trayectoria de Ledor Vador como referente en gerontología y bienestar integral.

En Bait, cada persona conserva lo más valioso: su espacio, su libertad y sus decisiones, con la certeza de no estar sola. Es un lugar para vivir con plenitud, rodeados de bienestar y comunidad.

Hoy hay cupos limitados para nuevos ingresos.

Para más información, ingresá en baitbuenosaires.org.ar o escribinos por WhatsApp al 11 2781 4055.

