Inicio Menorá Así se vivieron los Iamim Noraim en Menora

Así se vivieron los Iamim Noraim en Menora

Por Iton Gadol
0 Comentarios

Más de 1000 personas participaron de las celebraciones de Rosh Hashaná y Iom Kipur en el Centro Menora | Chella & Moise Safra. Durante los rezos se conformaron distintos minianim que permitieron a todos los asistentes vivir la experiencia de estos días tan significativos con cercanía y calidez comunitaria.

El Centro Menora | Chella & Moise Safra se vio colmado de jóvenes y familias que compartieron momentos de emoción, unión y reflexión. Las plegarias, los cantos y la atmósfera de respeto y fraternidad marcaron unas jornadas inolvidables, donde cada detalle organizativo contribuyó a que todos pudieran sentirse parte de una experiencia común y trascendente.

La participación masiva y el espíritu de comunidad que se vivió en estos Iamim Noraim reflejan el compromiso de Menora con el fortalecimiento de los lazos entre las nuevas generaciones y la continuidad de nuestras tradiciones.

También te puede interesar

Menorá | Iom Kipur: Plantear objetivos viables

El Gran Rabino Isaac Sacca en la Universidad...

Menorá | La Midrashá Lily Safra: un espacio...

Juventud, inspiración y conexión: experiencias inolvidables con Menora

Menora | Tishá BeAb: el valor de los...

Donapalooza en el Centro Menora: una jornada de...

Charlas informativas de Menora UP

Con la presencia del juez Lorenzetti, Menorá inauguró...

Shabuot: ¿Qué sentido tiene la vida? por Gran...

Séptimo encuentro del Programa Universitario Menora UP

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más