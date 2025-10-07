Así se vivieron los Iamim Noraim en Menora

Más de 1000 personas participaron de las celebraciones de Rosh Hashaná y Iom Kipur en el Centro Menora | Chella & Moise Safra. Durante los rezos se conformaron distintos minianim que permitieron a todos los asistentes vivir la experiencia de estos días tan significativos con cercanía y calidez comunitaria.

El Centro Menora | Chella & Moise Safra se vio colmado de jóvenes y familias que compartieron momentos de emoción, unión y reflexión. Las plegarias, los cantos y la atmósfera de respeto y fraternidad marcaron unas jornadas inolvidables, donde cada detalle organizativo contribuyó a que todos pudieran sentirse parte de una experiencia común y trascendente.

La participación masiva y el espíritu de comunidad que se vivió en estos Iamim Noraim reflejan el compromiso de Menora con el fortalecimiento de los lazos entre las nuevas generaciones y la continuidad de nuestras tradiciones.