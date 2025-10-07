Tres drones lanzados por los hutíes fueron interceptados sobre Eilat

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que tres drones lanzados por los hutíes en Yemen fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea sobre Eilat, la ciudad más austral de Israel.

Las alarmas sonaron en dos ocasiones en un lapso de media hora, advirtiendo sobre una posible infiltración de aeronaves no tripuladas en la zona. En ambos casos, las defensas aéreas actuaron rápidamente y lograron derribar los aparatos antes de que impactaran en territorio israelí.

No se registraron heridos ni daños materiales. La primera intercepción ocurrió tras el lanzamiento de un dron que se dirigía hacia la ciudad, seguida de la detección y destrucción de otros dos en una segunda oleada.

El ejército israelí señaló que continúa investigando los detalles del incidente. Los hutíes, respaldados por Irán, han atacado Eilat en múltiples ocasiones durante los últimos meses, empleando drones y misiles de largo alcance. En uno de los ataques anteriores, un dron alcanzó la zona turística, dejando más de veinte heridos.