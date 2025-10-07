Rusia afirma haber derribado casi 200 drones ucranianos en una nueva ola de ataques aéreos

Itongadol. -El Ministerio de Defensa de Rusia informó este martes que sus sistemas antiaéreos destruyeron cerca de 200 drones ucranianos durante la noche, en el marco de una nueva serie de ataques masivos contra territorio ruso. Autoridades regionales reportaron daños en varias zonas industriales.

En la región de Nizhni Nóvgorod, al este de Moscú, el gobernador Gleb Nikitin indicó que 30 drones fueron derribados sobre una “zona industrial” en la ciudad de Dzerzhinsk. “Algunos restos cayeron dentro de las instalaciones de una empresa, pero no se registraron daños significativos en la infraestructura”, escribió en Telegram. Un día antes, el propio Nikitin había informado de otro ataque con 20 drones.

El Estado Mayor ucraniano había señalado el lunes que sus drones impactaron la fábrica de explosivos Y.M. Sverdlov, situada cerca de Dzerzhinsk. De acuerdo con una fuente de inteligencia ucraniana y con el Consejo de la Unión Europea citados por Reuters, dicha planta es el único gran productor ruso de explosivos RDX y HMX.

Mientras tanto, en la región de Vorónezh, en el suroeste de Rusia, el gobernador Alexander Gusev reportó que los restos de 17 drones ucranianos derribados dañaron las ventanas de una planta de calefacción local.

En la vecina región de Bélgorod, el gobernador Vyacheslav Gladkov informó que unos mil residentes quedaron sin suministro eléctrico tras los últimos ataques con drones. El lunes por la tarde, el funcionario había indicado que dos personas —entre ellas un trabajador que participaba en tareas de restauración del servicio— murieron en un ataque con cohetes ucranianos.

El Ministerio de Defensa ruso detalló que durante la noche fueron interceptados 31 drones sobre Bélgorod y 18 sobre Vorónezh. Tras reportar la destrucción de 184 aparatos, el ministerio añadió que otros 34 drones adicionales fueron abatidos durante la mañana del martes.

Los ataques reflejan una intensificación en el uso de drones por parte de Ucrania, que en los últimos días ha lanzado ofensivas aéreas masivas contra instalaciones industriales y energéticas en el interior de Rusia, buscando debilitar su capacidad militar y logística.