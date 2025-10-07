¿Quiénes son los cuatro presos de alto perfil que Hamás exige liberar en las negociaciones por los rehenes?

Itongadol.- Mientras Israel, Hamás y los mediadores internacionales se reunían este lunes en Egipto, cuatro presos palestinos de alto perfil —Marwan Barghouti, Ahmad Sa’adat, Ibrahim Hamed y Abbas al-Sayed— encabezaban la lista de exigencias de la organización terrorista palestina para cualquier posible intercambio por los rehenes israelíes que permanecen cautivos en la Franja de Gaza.

Sin embargo, según un informe publicado por el medio de comunicación hebreo Canal 14, el primer ministro Netanyahu prometió al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que “símbolos del terrorismo, encabezados por Marwan Barghouti”, no serían liberados bajo ninguna circunstancia en ningún acuerdo de intercambio relacionado con la guerra en el enclave costero palestino.

Marwan Barghouti: líder de Fatah condenado por cinco asesinatos

Barghouti, figura destacada de Fatah y exjefe de la milicia Tanzim en Cisjordania, fue uno de los principales dirigentes de la Segunda Intifada. Arrestado en Ramallah durante la Operación Escudo Defensivo en abril de 2002, fue condenado en un tribunal civil israelí por cinco asesinatos y otros delitos.

En la actualidad, Barghouti cumple cinco cadenas perpetuas más varios años adicionales. En 2017, mientras encabezaba una huelga de hambre de prisioneros, el Servicio Penitenciario de Israel difundió un video en el que supuestamente se lo veía comiendo en secreto, aunque sus partidarios calificaron las imágenes de montaje.

Pese a su encarcelamiento, Barghouti sigue siendo uno de los políticos palestinos más populares y su nombre suele figurar entre las principales demandas de Hamás en las negociaciones.

Ahmad Sa’adat: jefe del Frente Popular para la Liberación de Palestina vinculado al asesinato de Rehavam Ze’evi

Sa’adat asumió en octubre de 2001 la secretaría general del Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP, por sus siglas en inglés), tras la muerte de su predecesor Abu Ali Mustafa en una operación israelí. El Estado judío lo responsabiliza de planificar el asesinato del ministro de Turismo Rehavam Ze’evi en 2001.

Tras permanecer años bajo custodia de la Autoridad Palestina (AP) en Jericó, con supervisión británica y estadounidense, fue capturado por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en marzo de 2006, después de que los observadores extranjeros se retiraran del lugar. En 2008, un tribunal militar israelí lo condenó a 30 años de prisión.

Ibrahim Hamed: jefe operativo de Hamás en Cisjordania

Hamed fue comandante de las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, el brazo armado de Hamás en Cisjordania, durante la Segunda Intifada. Arrestado en Ramallah en mayo de 2006, fue hallado culpable de organizar varios atentados suicidas, entre ellos el del Café Moment en Jerusalem, que dejó once muertos, y el de la cafetería de la Universidad Hebrea, en el que murieron a nueve personas. Fue sentenciado a 54 cadenas perpetuas consecutivas por la muerte de 46 personas.

Abbas al-Sayed: autor intelectual de la masacre del hotel Park

Sayed, alto miembro de Hamás oriundo de Tulkarem, fue el principal responsable del atentado suicida en la noche de Pésaj (Pascuas) de 2002 en el hotel Park de Netanya, que causó 30 muertos y unos 160 heridos. Fue condenado en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv a 35 cadenas perpetuas.

Anteriormente, Israel lo excluyó en reiteradas ocasiones en intercambios de prisioneros debido a la gravedad del ataque que planificó.