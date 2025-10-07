OpenAI firma un acuerdo multimillonario con AMD y obtiene la opción para comprar acciones de Nvidia

Itongadol.- OpenAI firmó un acuerdo histórico con Advanced Micro Devices (AMD) para el suministro de procesadores que impulsarán su próxima generación de infraestructura de inteligencia artificial. El convenio, valorado en decenas de miles de millones de dólares anuales, posiciona a AMD como un competidor directo de Nvidia, que hasta ahora domina el mercado mundial de hardware para IA.

El contrato, considerado uno de los mayores acuerdos tecnológicos de la historia, otorga a OpenAI la opción de adquirir hasta el 10% de las acciones de AMD mediante un esquema de warrants que se activará conforme se cumplan determinados hitos de rendimiento.

Tanto AMD como Nvidia mantienen centros de investigación y desarrollo en Israel, donde se producen avances en inteligencia artificial, ciberseguridad y semiconductores. Nvidia, que posee más de 3.000 empleados en Israel y ha convertido a sus laboratorios locales en una pieza central de su infraestructura de IA, podría ver un reacomodamiento del mercado ante el ingreso de AMD como proveedor principal de OpenAI. La expansión de esta competencia global por chips de inteligencia artificial refuerza el papel de Israel como uno de los polos estratégicos de innovación tecnológica en el mundo.

Según los términos del acuerdo, AMD entregará cientos de miles de procesadores de inteligencia artificial equivalentes a seis gigavatios de potencia computacional, en un proceso que comenzará en la segunda mitad de 2026. La primera fase contempla una expansión de un gigavatio basada en los próximos chips Instinct MI450.

La alianza profundiza una relación que se inició años atrás, cuando OpenAI colaboró ofreciendo retroalimentación sobre generaciones anteriores de chips AMD. Sin embargo, la magnitud y estructura del nuevo acuerdo marcan un punto de inflexión en el equilibrio de poder dentro de la cadena de suministro de la industria de IA.

Para AMD, el pacto representa una validación y una oportunidad de expansión en un momento en que la demanda global de capacidad de cómputo supera la oferta disponible. “Consideramos este acuerdo como transformador, no solo para AMD sino para toda la dinámica del sector”, señaló Forrest Norrod, vicepresidente ejecutivo de la compañía, en declaraciones a Reuters.

Durante años, AMD ha competido con Nvidia en el campo del cómputo de alto rendimiento, aunque sin lograr igualar el ecosistema de software que sustenta la plataforma CUDA, hoy estándar en el desarrollo de inteligencia artificial. El respaldo de OpenAI podría otorgarle a AMD un papel clave entre los principales desarrolladores de IA del mundo y acelerar la adopción de su línea Instinct.

Para OpenAI, el acuerdo permite diversificar su cadena de suministro y reducir su dependencia de Nvidia, cuyos chips continúan siendo escasos. Además, la colaboración le dará mayor influencia en el diseño de futuros procesadores AMD, optimizados para las necesidades de los modelos generativos de IA, sin renunciar a trabajar con otros proveedores ni a seguir desarrollando su propio hardware.

Analistas estiman que AMD podría obtener más de 100.000 millones de dólares en nuevos ingresos durante los próximos cuatro años, sumando los efectos indirectos del acuerdo. Tras el anuncio, las acciones de AMD subieron más del 25% en las operaciones previas a la apertura de los mercados.

El entendimiento con AMD se produce después del acuerdo que OpenAI firmó en septiembre con Nvidia, valorado en hasta 100.000 millones de dólares e implicando el despliegue de al menos 10 gigavatios de sistemas basados en esa marca. Según fuentes cercanas, la nueva asociación busca complementar, y no reemplazar, aquel plan, garantizando a OpenAI acceso a múltiples fuentes de poder computacional para escalar su infraestructura global.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, afirmó que la colaboración “ayudará a construir suficiente infraestructura de IA para satisfacer nuestras necesidades”, destacando la creciente demanda de sistemas energéticamente intensivos capaces de entrenar y operar modelos cada vez más complejos.

Como parte del acuerdo, AMD otorgó a OpenAI un derecho para comprar hasta 160 millones de acciones de la compañía a un precio simbólico de 0,01 dólares cada una, con un esquema de adquisición gradual vinculado a la entrega de chips y al valor bursátil de AMD, que podría alcanzar los 600 dólares por acción. Este componente de capital conecta directamente el éxito de OpenAI con el desempeño financiero de AMD, una decisión poco común en contratos de suministro pero que refleja la interdependencia estratégica entre fabricantes de chips y desarrolladores de IA.

Actualmente, AMD tiene una valuación aproximada de 267.000 millones de dólares, mientras que OpenAI, tras su reciente reestructuración hacia un modelo con fines de lucro en asociación con Microsoft, ronda los 500.000 millones.

Fuente: CTech.