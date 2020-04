FACCMA: Macabi Noar Córdoba, un grande en constante crecimiento

Itongadol.- Seguimos recorriendo instituciones comunitarias por el Interior del País y hoy nos metemos en Córdoba para conocer a fondo a Macabi Noar, una institución con 1700 socios que desde 1998 cuando se fucionaron Noar Sioni con Macabi Córdoba formando al club actual, no paró de crecer desde todo punto de vista.

Para conocer a Macabi Noar, charlamos con Gustavo “Tito” Serlin, su Presidente y con Andrés Arrosas, el Director Ejecutivo de la Institución.

En primer lugar quisimos saber que significaba el Club para ambos y esto nos comentaban.

G.S: Verdaderamente mi casa, el lugar donde nací y crecí desarrollé mi familia recibiendo educación no formal judaica, formación deportiva, grandes amigos y fundamentalmente me dio la posibilidad de crecer como persona y formarme como dirigente para hoy poder tener el honor de presidir esta hermosa institución.

A.A: Es difícil explicar lo que es Macabi Noar para mi. Realmente representa mucho en mi vida, es mi segunda casa, actualmente mi fuente de trabajo y de inspiración para seguir haciendo crecer al club, tengo una larga historia pasando y aprendiendo de todos los departamentos y hoy en esta segunda oportunidad como director ejecutivo tengo la posibilidad de seguir creciendo en búsqueda de cumplir nuevos objetivos y desafíos propuestos. Es un lugar donde tengo un gran sentido de pertenencia que busco transmitir en el día a día tanto a socios como empleados, un lugar donde se transmite alegría, donde hay un sentimiento de comunidad, de familia, de identidad que se observa y se respira en cada rincón del club. Para mí es un orgullo que la Comisión Directiva me haya elegido nuevamente para volver a ocupar este cargo que es tan importante y que lo haré con total responsabilidad, pasión, alegría y dedicación.

Luego de saber qué lugar ocupaba Macabi en sus vida, empezamos a indagar sobre las actividades que tiene la institución.

¿Tienen Escuela de Madrijim?

Nuestra Escuela de Madrijim se llama Janusz Korczak y tiene más de 30 años de antigüedad. Pertenece al movimiento juvenil judeo sionista Hejalutz lamerjav en conjunto con Macabi Noar. Consta de dos años de formación, el primer año se realiza cada 15 días los sábados y segundo año todos los sábados.

El equipo de trabajo está conformado por la Directora de Escuela de Madrijim y los mejanjim (educadores) de cada año. Está supervisado en su conjunto por la Directora del departamento de juventud.

Actualmente en nuestra escuela participan activamente 30 chicos y chicas entre 15 y 16 años

El contenido educativo está armado en un currículum que se desglosa por módulos en los cuales abordan temáticas relacionadas a la formación judaica, sionismo, hadrajá, psicología, educación, comunicación, dinámicas grupales entre otras.

Asimismo, nuestra escuela JK fue la fundadora y organizadora del seminar OFAKIM. Un seminario de formación destinado a jóvenes en edad de escuela de madrijim de todo el país (tanto de Tnuot como de clubes) en el cual contamos con el apoyo de la Federación y se realiza de forma consecutiva hace 7 años, posicionando a nuestra escuela de madrijim como referente en la formación de futuros madrijim en todo el país.

¿Participaron alguna vez de Bekeff?

Hemos tenido participación lejana en Bekeff solamente una vez en el año 2009. Actualmente estamos participando del programa Shnat Hajshara de la tnua Hejalutz Lamerjav.-

¿Tienen equipo que hayan participado de las actividades de FACCMA? ¿Cuáles?

Constantemente estamos participando de las propuestas lanzadas por la Federación tanto en el plano de Rikudim como en el deporte tanto competitivo como recreativo. En este último participamos de todos los eventos lanzados por la federación desde Macabeadas Infantiles hasta Veteranos pasando por Escuelitas Deportivas y otros. Es un objetivo primordial para nuestra institución poder ser parte de los eventos macabeos y es por eso que hacemos un gran esfuerzo para formar una delegación representativa y con la mayor cantidad de deportistas posibles, ya que creemos que son eventos memorables, donde todos nuestros socios deben y tienen que tener la posibilidad de ser parte con el fin de lograr obtener un mayor sentido de pertenencia con nuestra institución y así poder contagiar, vivir, disfrutar y sentir el espíritu macabeo.

En materia de Rikudim hemos participado de los festivales Dalia, del Guilad y nos han apoyado en la organización de eventos nacionales desarrollados en Córdoba como fueron el Camp Darom en los años 2015 y el leatid Nacional en el año 2017. Por lo cual se denota un trabajo totalmente mancomunado y de apoyo frente a todas las propuestas realizadas por la Federación.

¿Tuvieron representantes en macabeadas mundiales o panamericanas?

Hemos tenido participación tanto en Panamericanas como en Macabeadas mundiales. En las últimas Macabeadas mundiales 2017 participaron 17 socios de nuestra institución en las categorías de Básquet, Futbol y Squash. Logrando en Squash con Martin Kleinerman medalla de plata en categoría +35 de squash, Carlos Lijtenstein obtuvo medalla de plata con Fútbol +45.

En las últimas panamericanas de México 2019 Benjamin Horovitz obtuvo medalla de plata en básquet Junior y Martin Kleinerman nuevamente Bronce en Squash.

También aportamos deportistas en las macabeadas Europeas en Berlín fue Matias Grunfeld y Julian Rosenek quienes participaron en básquet como así también participamos en los primeros juegos macabeos juveniles mundiales donde participaron 3 de nuestros juveniles (Nicolás Wolff, Ezequiel Hutin y Eze Jarovski).

¿Cuál es el máximo logro deportivo o institucional que puedan recordar?

Siempre que hablemos de logro desde Macabi Noar con la Federación vamos a destacar como el logro la realización de los 21ª Juegos Nacionales Macabeos para Veteranos que se realizaron en Villa Carlos Paz, Córdoba en el año 2015 con 1200 participantes de todo el país. En este evento hubo un enorme trabajo mancomunado entre voluntarios y profesionales de ambas instituciones para destacar como un verdadero Trabajo en Equipo. Se volvieron a organizar unas Macabeadas de veterano después de 13 años sin ser sede de las mismas. Fue un desafío que nos propusimos y que en el balance general lo superamos con creces. Contamos con más de 100 voluntarios trabajando, el apoyo de toda la comunidad, del Gobierno Provincial y Municipal, la confianza de la federación para la planificación y llevar adelante la ejecución. Fue un evento histórico no solo para el club sino para la comunidad judía de córdoba en general, un evento que realmente quedará grabado en la memoria de todos los que fueron parte.

¿Qué anécdotas tienen para compartirnos de algún evento lindo que hayan vivido como institución o de manera personal?

Una de las tantas anécdotas que recuerdo es previo a las Panamercianas de Chile 2015, me llama Maro (Mariano Schoch) en ese entonces director de deportes de la Federación y nos solicitó que armemos desde Córdoba un equipo para ir a jugar en la categoría de básquet +35 a una semana de las macabeadas, ya que se le había caído el que iba a representar a la Federación. A partir de ahí nos puismos en campaña para buscar jugadores de acá del club, contactando también a otros amigos del interior y Capital para llegar a armarlo. El objetivo se pudo cumplir armamos el equipo con un promedio de edad +45 y buscamos un Técnico que era más motivacional que basquetbolistico (el director ejecutivo de Macabi Noar) complementado con un ayudante técnico (secretario de prensa), logramos obtener MEDALLA DE BRONCE muy reconocida y festejada por la delegación, con gran apoyo dirigencial (acompañamiento por parte del Fabio Fridman en su momento director ejecutivo de FACCMA). La vedad que se disfrutó mucho no sólo la competencia sino de lo que fueron las Macabeadas de Chile en general.

Para terminar, queríamos saber qué mensaje le daban a toda la comunidad desde su lugar y esto nos decían.

Para contar que cada persona de la comunidad que no sea de Córdoba y visite nuestra ciudad va a encontrar un Club que lo va a recibir con las puertas abiertas para que se sientan como en su casa, serán bienvenidos y podrán disfrutar de nuestras instalaciones. Que contamos con un marco de actividades muy amplias que no solamente son de índole deportiva, de rikudim o de educación no formal a través de nuestro Merkaz Shoresh, sino que también encontramos una amplia gama de actividades en el ámbito cultural que buscar fortalecer la identidad judía.