FACCMA: Hoy en Macabi pensamos en el futuro

Itongadol.- El recorrido por las afiliadas a FACCMA nos llevó a Macabi, una de las instituciones más grandes de la Comunidad en el país, con una historia riquísima por donde se la mire, con un trabajo importantísimo en el sentido de pertenencia y ahora pensando en el futuro y en adaptarse a todos los cambios para brindarle todas las comodidades a sus socios.

Como toda historia, tiene un principio y el de la Organización Hebrea Argentina Macabi empezó el 30 de diciembre de 1930, día de su fundación, promoviendo de inmediato diversas actividades deportivas, culturales y sociales. La enorme repercusión obtenida brindó como resultado un rápido crecimiento.

Macabi cuenta con tres sedes, el Campo de Deportes en San Miguel, la Sede Central en el barrio del Once, en Capital Federal y una Sede en Córdoba donde se realizan todos los campamentos institucionales.

El Campo de Deportes:

En la década del sesenta, Macabi adquirió un predio en San Miguel, donde poco a poco se erigen las instalaciones de un Campo de Deportes, con construcciones realizadas en función del conjunto de los asociados. De las 11 hectáreas con que se inició este Campo en el año 1965, llegó a tener en la actualidad 36 hectáreas con una superficie cubierta de más de 30.000 m2. Se levantaron allí 504 bungalows.

La Sede Central:

Actualmente la Sede Central se halla en la calle Tucumán 3121/35, Ciudad de Buenos Aires. Allí cuenta con dos gimnasios reglamentarios para la práctica de Fútbol de Salón, Básquet y Voley.

La Sede Central posee ambientes para actividades culturales y sociales para grupos de niños y jóvenes. La superficie total de nuestra Sede Central es de 6.300 metros cuadrados (aprox.), ya que se trata de dos edificios unidos, de siete y ocho plantas.

Macabilandia:

Se instaló un Campamento en La Cumbre (Provincia de Córdoba), llamado Macabilandia que hoy en día posee 14 cabañas para 200 acampantes. Allí se llevan a cabo en verano e invierno, campamentos escáuticos, sociodeportivos, culturales y educativos.

Para saber un poco más del presente de la institución, como la historia reciente, la actualidad y el sentimiento de su gente, charlamos con Pablo Weinstein, su Presidente y varios dirigentes y profesionales que se sumaron a la entrevista virtual aportando cada uno su granito de arena.

¿Cómo está Macabi hoy?

Hoy Macabi está pensando en el futuro, en acciones concretas para que al volver a una nueva normalidad los socios estén contentos, contenidos, acompañados y con ganas de activar en su institución. Estamos pensando en una implementación de sistema integral para los socios, en una renovación de nuestro sitio web, modernizar y automatizar los controles de acceso, vamos a crear el Departamento de Modernización y Tecnológica e implementaremos internet en el Campo de deportes. Además, un nuevo sistema on-line para pagos con todos los medios digitales, inscripción a actividades, reservas de canchas, portal y aplicación mobile de auto-gestión de socios y Airbnb Macabeo para alquileres en Campo de Deportes.

Estamos armando todo los protocolos y fases de apertura para el retorno escalonado de socios y actividades y planificando con mucha ilusión las propuestas para la temporada de verano para tener el campo a pleno y lleno de alegría.

¿Están realizando actividades en este momento? ¿Cuáles?

Respecto a lo que es educación física estamos realizando todos los entrenamientos para la totalidad de los deportes vía plataformas virtuales, entrenamientos virtuales compartidos con 10 países distintos, juegos recreativos incluyendo a las familias y capacitaciones para los nuevos líderes deportivos.

En educación no formal estamos con actividades durante todos los sábados para los janijim, Cantando con los bebés de 8 a 18 meses, un proyecto de radio “El Kol en GEL” y tenemos un nuevo instagram con contenido recreativo y educativo.

Finalmente en cuanto al Arte-Culura-Expresion A.C.E, nuestros adultos/as mayores fueron contactados por el programa Macabi Abraza donde realizamos encuentros por Zoom. También tenemos clases de rikudim y zumba por recursos virtuales, abrimos el nuevo cine debate semanal, hacemos recetas que son llevadas a cabo en los encuentros de cocina y las voces continuaron virtualmente del coro.

¿Cómo está la escuela de madrijim, tienen muchos chicos/as?

El Curso de Líderes de Macabi lleva 48 años de excelencia y actualmente tenemos entre 1er y 2do año de la escuela 165 janijim que ante la virtualidad siguen respondiendo con responsabilidad y comprometidos con la Institución y con el deseo de ser los próximos madrijim de Macabi.

¿Participan de bekeff?

Participamos activamente de Bekeff históricamente con la delegación más representativa en cantidad de participantes de Argentina

¿Siempre participaron los equipos deportivos de FACCMA?

Fuimos parte de cada torneo deportivo año tras año, siendo referentes Comunitarios. También participamos y fuimos anfitriones del festival DALIA en el año 2010

¿Siempre hubo representantes de Macabi en las Macabeadas Panamericanas o Mundiales?

Macabi siempre dijo presente en todas las Macabeadas Panamericanas y Mundiales,siendo parte fundamental en la confección de las selecciones nacionales ,tanto en deportes individuales como colectivos.

Sus integrantes son referentes de equipos y saben llevar con orgullo los valores y el espíritu macabeo

¿Qué anécdotas tienen para compartirnos de algún evento lindo que hayan vivido como institución o de manera personal?

El 16 de diciembre del 2019 se desarrolló en el palacio Alsina de la capital federal el evento Israel In Concert, organizado por la OHA Macabi y auspiciado en su totalidad por el ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel y el acompañamiento de la Union Maccabi Mundial. Todo se enmarca dentro de los festejos del 90 aniversario de nuestra institución. Durante todo el año 2019 estuvimos presentando el proyecto y finalmente dos meses antes de la fecha indicada nos llegó la confirmación de que había sido aprobado y que podíamos llevarlo a cabo. Con la coordinación de Ariadna Faerstein nos pusimos a trabajar con un equipo reducido de profesionales de la institución y en tan solo un mes ya estábamos en condiciones de ponerlo en escena.

El fabuloso Palacio Alsina, le dio el marco ideal para un festejo que quedará guardado en el corazón de los macabeos, ya que fue la primera vez que el Estado de israelí nos otorgaba semejante distinción y responsabilidad para generar una relación entre la sociedad civil de la Argentina y el Estado de Israel.

Fue un evento de canciones, bailes, entrevistas, donde los invitados todos ellos macabeos lograron hacer brillar una noche para el recuerdo. Especialmente vino de Israel el prestigioso periodista argentino-israelí Carlos Gurovich que nos relató las últimas creaciones de las start up del ecosistema israelí que logró maravillar al público macabeo que en total de 600 se hicieron presentes junto a los jóvenes janijim del Curso de Lideres de nuestra institución, dirigentes, profesionales, socios e invitados especiales.

También estuvieron presentes Walter Zaga ex Mayumana que presentó con su grupo de percusión un cuadro extraordinario y luego tuvo con el presentador de lujo Julian Weich un hermosa entrevista recorriendo sus años de vida macabea y su desarrollo profesional por el mundo, especialmente en Israel.

Otro de los que estuvieron presentes fue Peter Akserlad músico, autor, que recorrió varias giras por Isreal junto a los Casi Angeles y luego con la cantante Lali Esposito, que nos relato sus experiencias memorables con los jóvenes israelíes que viven fanatizados con los actores y cantantes argentinos que llegan a la tierra prometida.

Participaron también las bailarinas del grupo Kishuf de nuestra institución y un grupo de cantantes, actores y bailarines del grupo que formo nuestra gran productora para este evento.

La noche fue honrada con la presencia del la Embajadora de Israel en la Argentina que recibió de manos de nuestro presidente un Yehuda de Oro, máxima distinción de nuestra institución para destacar su participación en dicho evento.

Fue una noche que sin dudas quedara en el recuerdo como el inicio de los festejos del 90 aniversario de Macabi.

El Presidente del Club tomó la posta para las últimas preguntas y se hizo cargo de la parte más emotiva de la entrevista.

Todos conocen Macabi, pero los que no son de Macabi, ¿Qué es lo que no conocen o lo que no saben?

Todos saben las fortalezas de Macabi. La institución para la familia los 7 días de la semana, pero también hay algo que los que no vienen no conocen y eso es llama Macabilandia. Un refugio en las sierras Cordobesas cercano a La Cumbre que es “EL CAMPAMENTO” que desde 1944 es el lugar en el mundo de excelencia para todos los macabeos. El lugar donde se forjan las amistades, donde se nutren los valores macabeos, donde los jóvenes se forman y se preparan para continuar la cadena de generación en generación.

¿En pocas palabras, como describís lo que significa el club?

Macabi es mi historia. Mi identidad. Mi fanatismo. Hablo de Macabi y mi ímpetu se levanta, mis ojos seguramente brillan un poco más.

Macabi es mi casa, mi suelo de formación, mi arraigo. Ahí están mis raíces. Cada vez que voy las puedo ver en cada rincón. En cada recuerdo. En cada cara que saludo al pasar.

Macabi es judaísmo y sionismo. Macabi es futuro comunitario

¿Te imaginas tu vida sin Macabi?

Podría imaginarme mi vida sin Macabi como alguien que emigra cabizbajo hacia otros lugares. Hoy solo lo puedo ver desde el lado de la triste imaginación, una realidad inexistente.

Son esos pensamientos que rápidamente queremos despejar

¿Tenes alguna historia que al contarla puedas decir, esto es Macabi?

Tengo muchas, pero seguramente hay una que ser repite varias veces cada verano en el mismo lugar: Cuando llegan los chicos de Macabilandia después de estar 10 días durmiendo poco, después de un viaje agotador, alejados de sus familias por un tiempo, verlos en el gimnasio B abrazados saltar transpirados con todas sus fuerzas y cantar incansables, me trae a la cabeza siempre la misma frase: ESTO ES MACABI.