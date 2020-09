Escuela Bialik-Devoto: “Estos Iamim Noraim van a ser diferentes y difíciles, pero vamos a estar muy juntos y unidos”

Itongadol.- Néstor Bacher, director ejecutivo del Bialik-Devoto, mantuvo una entrevista con ItonGadol sobre cómo se hará este año la celebración de los Iamim Noraim, en el marco de la pandemia del coronavirus: “Vamos a trasmitir por nuestra plataforma de zoom y también por Facebook Live. Nuestro zoom es abierto a toda la comunidad, todos los que quieran acompañarnos pueden hacerlo”.

Además, envió su mensaje previo a Rosh Hashaná: “Los aprendizajes que nos está dejando esta pandemia no los tenemos que olvidar”.

-¿Cómo llega la institución a los Iamim Noraim, luego de estos meses de pandemia?

-La institución llega muy bien a los Iamim Noraim, porque con los voluntarios hicimos un trabajo previo de preparación de estos festejos, estas celebraciones tan particulares que vamos a tener. Y nuestros voluntarios hicieron todo un trabajo de concientización con la comunidad, de que a pesar de la distancia vamos a estar juntos, vamos a estar unidos. Por lo cual, fue un trabajo de construcción comunitaria llegar hoy a un Iamim Noraim con mucha expectativa, que sabemos que va a ser diferente, sabemos que probablemente sea difícil, pero que vamos a estar muy juntos, muy unidos y que de esta manera vamos a poder celebrarlos mucho mejor.

-¿Cuál será la modalidad de las actividades?

-Vamos a trasmitir por nuestra plataforma de zoom y también por Facebook Live. Nuestro zoom está abierto, no tiene restricciones. Es abierto a toda la comunidad, todos los que quieran acompañarnos pueden hacerlo. No hemos puesto restricciones, no hemos puesto inscripción previa, queremos que esto sea masivo, abierto, inclusivo, porque eso está en los genes, en la esencia del Bialik.

-¿Consideran a las altas fiestas una oportunidad para un reencuentro profundo con papás y alumnos?

-Estos Iamim Noraim son una oportunidad de reencuentro, de reflexión, de pensar en todo lo que pasamos, en todo lo que aprendimos. Es dura esta pandemia, esta cuarentena. Varias familias están pasando por circunstancias económicas difíciles, pero estamos convencidos que de esto vamos a salir fortalecidos, vamos a salir más juntos, más unidos y vamos a capitalizar esta experiencia difícil. Vamos a pasar este momento, porque estamos muy esperanzados y nos estamos organizando para esto.

-¿Cuál es su mensaje luego de pasar varios meses de pandemia, mirando al futuro frente a este año que se inicia?

-La pandemia nos enseñó individual, colectivamente y como comunidad muchas cosas. Nos enseñó a vivir en la incertidumbre, aún más incertidumbre en un mundo de incertidumbre. No enseñó que podemos repensarnos en todos los aspectos de nuestras vidas y en todos los aspectos del funcionamiento de nuestra institución. Uno puede repensarse y puede poner en la práctica esas cosas que tuvo que repensar. Nos enseñó dos cosas paradójicas: que por un lado, la presencialidad es irremplazable, pero por otro lado, que la tecnología puede acercarnos mucho. Nos enseñó que podemos aprender de diversas formas, que podemos enseñar de diversas formas, que podemos estar juntos y podemos recrear aquellos momentos tan inolvidables en la presencialidad también en la virtualidad, teniendo muy claro que la virtualidad es imprescindible. De cara al futuro, estos aprendizajes que nos está dejando esta pandemia no los tenemos que olvidar. La normalidad que teníamos antes de marzo probablemente no vuelva, pero la normalidad que estamos trascurriendo ahora no va a ser la normalidad que vamos a tener en unos meses, sino que vamos a construir entre todos una nueva normalidad, donde probablemente la forma de vincularnos cambie, pero estamos trabajando muy fuerte para que no cambie la esencia desde la cual nos vinculamos. Ese es el gran desafío que tenemos.