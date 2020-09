Coronavirus/Israel. Ministro de Salud no cree que el cierre haga bajar la cantidad de infecciones

Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Salud de Israel, Yuli Edelstein (foto), predijo que resulta improbable que el cierre nacional de tres semanas que se aproxima traiga una fuerte caída en las tasas de infección de coronavirus. El funcionario advirtió que existe la posibilidad de que las restricciones se vuelvan todavía más estrictas para reducir drásticamente las infecciones antes de pensar en levantarlas.

Además, el viceministro de Salud, Yoav Kisch, dijo que el cierre nacional probablemente sólo prevendrá un aumento en la velocidad de propagación del virus. Es decir, que el nuevo confinamiento logrará, con suerte, estabilizar la cantidad de contagios y que, con suerte, logrará bajarla un poco.

El viernes a las 2 p.m. Israel entrará en un cierre que limita el movimiento no esencial a menos de 500 metros de los hogares, y mantendrá todo el sistema educativo cerrado, entre otras medidas. El cierre continuará durante todo el período de las Altas Fiestas que comienza con el inicio de Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío, el viernes por la noche y termina con Simjat Torá el 9 de octubre. Las escuelas, que cierran un día antes, el jueves, de todos modos habrían estado cerradas durante gran parte de ese período.

Edelstein advirtió que no se espera que las tasas de infección diarias se desplomen repentinamente. «Con la situación actual del cierre, cualquiera que piense que en dos o tres semanas los números bajarán a 500 o 1.000 diagnósticos al día no sabe de qué está hablando. No es sólo que no vayamos a reducir las restricciones, sino que tal vez tengamos que endurecerlas aún más», dijo Edelstein al sitio web de Ynet.

Hablando confinado desde su hogar, ya que se le exigió que se auto-aislara después de su reciente exposición a un portador de virus, Edelstein justificó el cierre del sistema educativo un día antes de que el bloqueo general se afianzara. «Pensamos que incluso un día evitaría unos pocos miles de infecciones», explicó Edelstein. «Hay decenas de miles de personas en aislamiento y miles de contagiados, además de miles de instituciones que fueron cerradas», agregó.

Por su parte, Kisch dijo a la emisora pública Kan que el resultado final depende de que la población se adhiera a las directrices del Ministerio de Salud sobre el distanciamiento social y la higiene, en lugar de encontrar «lagunas» para eludir las restricciones.

El cierre continuará durante al menos tres semanas, y «tal vez más», dijo Kisch. Cuando se le presionó para que diera una cifra de cuán bajos deben ser los casos de infección diarios para que se levante el cierre, Kisch dijo que 1.000 casos al día, la misma cifra citada a principios de esta semana por el director general del Ministerio de Salud, Chezy Levy.

Su evaluación llegó cuando los datos del Ministerio de Salud mostraron que 5.500 casos de virus fueron diagnosticados el martes. «No podemos esperar reducciones drásticas en las cifras de infección, pero lo que sucederá es que detendrá la tasa de infección [aumento] y tal vez la reduzca un poco», así como prevenir un nuevo brote durante el período de vacaciones, dijo.

Kisch, que un día antes predijo que los cuerpos «se amontonarán en las calles» si no se respeta el cierre, admitió a la emisora de radio que está «empezando a preocuparse» después de ver de primera mano que el público no está cumpliendo plenamente con las órdenes del Ministerio de Salud. Expresó su preocupación por el hecho de que habrá quienes traten de eludir el cierre utilizando algunas de las diversas excepciones a las restricciones que se han concedido.

«Cualquiera que quiera salir de casa encontrará una razón para hacerlo», dijo y lamentó que el público se haya vuelto complaciente con el virus porque los hospitales siguen aceptando pacientes. En los últimos meses, muchos hospitales han alcanzado, o incluso superado, su ocupación prevista.

El país ha visto un aumento en la transmisión del virus en las últimas semanas, con miles de casos reportados en las escuelas desde que abrieron el 1 de septiembre, aunque muchos estudiantes mayores estaban pasando la mayor parte de la semana estudiando a distancia desde sus casas.

El Ministerio de Salud dijo el miércoles por la mañana que 166.794 personas han sido diagnosticadas con COVID-19 desde que comenzó la pandemia, incluyendo 42.862 casos activos – un número que ha estado aumentando bruscamente durante las últimas semanas.

De ellos, 535 estaban en condición seria, incluyendo 138 con respiradores. Otros 213 estaban en condición moderada y el resto tenía síntomas leves o ningún síntoma.