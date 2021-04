Desde Israel, una argentina conducirá en español el acto central de Iom Haatzmaut de Marcha por la Vida

Itongadol.- Este jueves 15 de abril Marcha por la Vida realizará su acto central por Iom Haatzmaut para celebrar los 73 años del Estado de Israel. En esta oportunidad, el evento será virtual y Latinoamérica podrá disfrutar de una trasmisión en español, a cargo de la argentina Daniela Rapp, quien mantuvo una entrevista con ItonGadol para conocer todos los detalles de la celebración.

“Debemos aprovechar la oportunidad que nos da este evento virtual para poder estar más cerca de Israel, del festejo y de la centralidad que tiene el Estado de Israel para el pueblo judío”, expresó.

-¿Qué significa tu presencia en este Iom Haatmaut de Marcha por la Vida?

-Creo que tiene que ver con sumar la voz latinoamericana. Generalmente los grandes eventos en Israel siempre son en hebreo y fundamentalmente en inglés. Creo que este año el hecho de incluir distintas voces, también con una presentadora que hable en francés y con que hicieran tanto hincapié en mi participación, tiene que ver con que gran parte del público que va a Marcha por la Vida también habla español. Me parece que está muy bueno: incluye, representa y también en Israel es una lengua que muchas personas quieren.

-¿Hace cuánto que estás en Israel?

-Hice aliá hace dos años y vivo en Jerusalem. Mi hermana vive en Jerusalem y, más allá de que Israel es un país que había visitado muchas veces antes, me parecía que tener alguien que conocía estaba bueno. Y elegí esa ciudad por el Ulpán, porque me habían recomendado que si quería estudiar en una universidad, podía ir a uno específico en Jerusalem.

-¿Qué relación tuviste con Marcha por la Vida antes de conducir este evento?

-Yo conocí a Marcha a través de mi hermano. Él participó en el concurso de Marcha por la Vida que organizan con Hebraica. Hizo una investigación histórica y ganó el premio. Después, yo iba a la Escuela Secundaria Martín Buber y, como la escuela participa del programa, en 5to año me tocó viajar.

-¿Después del viaje siguió tu vínculo con Marcha?

-Sí, después yo seguí trabajando en la Escuela Martín Buber y me tocó dos años acompañar a la delegación. Lo interesante fue que mi hermana, que trabaja en el Museo Yad Vashem, también es guía en Polonia y guió varias veces en Marcha por la Vida. Entonces en uno de esos viajes, coordinando la escuela, también me encontré a mi hermana allá. Y una vez que hice aliá, participé de un encuentro de egresados de Marcha por la Vida en Jerusalem y ahí fue donde conocí a Avi Dikstein, quien me convocó para ser parte de estos actos virtuales.

-¿Qué es lo que vas a hacer en el evento de Iom Haatzmaut?

-Es una puesta en escena y en estudio de lo que por lo general hay en un acto en Latrun por Iom Haatzmaut. Está también la alusión a Iom Hazikaron. Hay música, hay baile, hay videos y testimonios. Está muy bueno y está hecho en tres o cuatro lenguas distintas.

-¿Qué significa para vos hacer esta experiencia?

-En primer lugar, desde un punto de vista más simple y menos profundo, me divertí mucho. Me maquillaron, me vistieron, y no es algo que yo hago en mi cotidianeidad. Y me sentí muy bien recibida. Además, fue como poner el nombre de Argentina en un lugar central e importante. Este evento da cuenta del objetivo educativo que Marcha por la Vida tiene. Creo que es un honor poder estar ahí.

-¿Cuál es el mensaje para aquellos que nunca pasaron por la experiencia de Marcha por la Vida y que ahora, gracias a la virtualidad, lo van a poder ver?

-La pandemia nos puso en un lugar donde cada uno tuvo que reevaluar en dónde está, y seguramente no a toda la población del mundo le tocó desde el mismo lugar. Creo que a la vez nos posibilitó un montón de cosas, y una es poder estar más cerca de Israel, del festejo, de la centralidad que tiene el Estado de Israel para el pueblo judío. Está bueno poder sentirnos cerca. Siempre, durante todo el año, yo soy portadora de una mirada crítica y creo que está buenísimo tenerla. Pero justamente este día es para poder decir qué bueno que Israel está, existe, y que hay un país hermoso, con un montón de proyectos e iniciativas. Y por qué no, tentarse, tener ganas y en un futuro, visitarlo, conocer Israel y quizás hasta venir a vivir.

-¿Llegaste a vivir Iom Haatzmaut desde las calles? ¿Cómo será la celebración este año?

-Sí, en varias oportunidades, aunque en los últimos años me tocó verlo desde mi casa. Estuve viendo a Idan Raichel desde la tele, que hizo un show en el noticiero central. Este año acá ya hay festejos. Por ahora hay que salir con barbijos, hay que seguir cuidándose, hay eventos en lugares abiertos y cerrados. Hay que entrar con el pasaporte verde o habiéndose hecho un test en las 72 horas anteriores al show. Ya se habla acá de que después de Iom Haatzmaut se va a poder salir al espacio público sin máscara, pero todavía no lo sabemos. En principio seguiremos cumpliendo las normas y cuidándonos.

El evento de Iom Haatzamut podrá verse el jueves 15 a las 20 (hora de Argentina) en Facebook, YouTube e Instagram.