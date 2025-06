Israel-Irán: La guerra de 12 días que concluyó en 12 horas

Itongadol por Cristina Perez.- El mundo mira perplejo la guerra más temida como si fuera un reality show conducido por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Si no estuviera de por medio el peligro nuclear, todo esto podría parecer simpático. Pero no se trata de ¿Quién quiere ser millonario? Trump reta a dos países por redes sociales luego de enviar bombarderos quirúrgicos al corazón nuclear de Irán.

“Cuando digo un alto el fuego de 12 horas, ustedes no salen en la primera hora y les tiran todo lo que tienen. No estoy contento con Israel, que salió a bombardear por un cohete que los iraníes dispararon por error”. Mientras Trump hablaba con los periodistas sobre su enojo con Israel, en el detrás de escena el premier israelí le explicaba que no podía cancelar los ataques de sus jets porque Irán había violado el cese del fuego. Luego Trump volvería a retarlo en público y finalmente, tras una conversación con Netanyahu, el presidente norteamericano anunciaría que Israel no atacará Irán, que sus aviones darán la vuelta y regresarán a casa en un giro amistoso, y que el alto el fuego está vigente. En el medio, el país hebreo —ahora se sabe— eliminó a cientos, sí, cientos, de autoridades de las fuerzas de seguridad de Irán y del Basij, la milicia paramilitar dentro de la Guardia Revolucionaria.

La fragilidad está en el aire. “Un alto el fuego no es un acuerdo diplomático”, afirma un experto en política internacional. ¿Es realmente una guerra de 12 días que terminó en 12 horas? El título lo puso Trump, por supuesto. Por lo pronto, nadie baja la guardia. El desarrollo nuclear de Irán llegó demasiado lejos, como si no contaran ni sus promesas de no proliferación ni las inspecciones de la Agencia de Energía Atómica. Por su parte, hace demasiado tiempo que Israel juega solo su partido, porque está en riesgo su existencia si los vecinos que quieren borrarlo del mapa acceden a la bomba nuclear. Irán no reconoce sus avances para lograrla y acusa a Israel de haber iniciado el ataque. Como si la masacre del 7 de octubre no tuviera nada que ver con los acontecimientos que escalaron la ofensiva israelí hasta desmantelar a Hamás y Hezbolá, los brazos terroristas de los ayatolás.

Ayer, el embajador israelí en Argentina, Eyal Sela, reveló la existencia de una carta en la que Yahya Sinwar, el líder de Hamás que orquestó la masacre del 7 de octubre de 2023, le pide perdón a Irán por haberse adelantado con el ataque, arruinando los planes que hubieran permitido arrinconar a Israel.

Mientras tanto, el aire huele a pólvora. El ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán no tiene precedentes en la historia bélica. Pero hay una pregunta que aún no fue respondida: ¿tiene Irán aún la capacidad de hacer la bomba? Los siete B-2 Spirit cruzaron el mundo como fantasmas, acompañados por docenas de aviones para reabastecerlos de combustible. Su partida estuvo rodeada de una estrategia de confusión mientras iban directo hacia Irán. Dos pilotos, que se turnaban para dormir, hicieron un viaje sin escalas de 18 horas hasta llegar al objetivo. Antes de que arribaran, se sabe ahora, submarinos comenzaron el ataque contra Isfahán, uno de los sitios nucleares, disparando misiles Tomahawk. La orden final la dio el propio Trump para concretar el bombardeo principal en la operación Martillo de Medianoche. Sin ser detectados por los maltrechos sistemas antiaéreos iraníes, los B-2 llegaron a Fordow, donde el centro de enriquecimiento de uranio está alojado en lo profundo de una montaña, a 90 metros bajo tierra. Allí arrojaron una docena de bombas antibúnker. Cada avión lleva dos de estas bombas que pesan 13.600 kilos y tienen una guía GPS en la punta que las conduce directo al blanco, estallando solo luego de haber tunelado su recorrido. Hablamos de la bomba no nuclear más poderosa del mundo, que solo tienen los Estados Unidos. El disparo habría sido quirúrgicamente dirigido a la entrada del túnel de las instalaciones y también a las salidas de ventilación. Según los reportes, los estrategas del Pentágono eligieron un modo de ataque secuencial, por el cual una vez que la primera bomba abría camino en la montaña, una segunda bomba era disparada exactamente por el mismo orificio. Si pensamos que puede llegar a 60 metros bajo tierra y ahí explotar, podemos suponer que la primera bomba le abrió camino a la segunda para lograr aún más profundidad y capacidad de daño. Recordemos que la planta está a 80 o 90 metros de la superficie. Esto, sin embargo, no termina de responder la pregunta sobre si Irán podrá continuar con sus planes nucleares, porque aún no se sabe si trasladaron material enriquecido, no se evaluaron los daños con inspecciones, y tampoco si contaban con el resto de la ingeniería para el armado mecánico. Sí se sabe que habían logrado tener una cantidad de uranio suficiente para unas 6 u 8 armas nucleares, según Rafael Grossi, el argentino que dirige la Agencia de Energía Atómica. La otra cuestión vigente es la voluntad total del régimen iraní de continuar con su plan nuclear. Esto es lo que el alto el fuego no ha podido solucionar.

Algunos se preguntan por qué Estados Unidos debería involucrarse en esta guerra. Pero si Irán lograra la bomba atómica, Israel solo sería su primer blanco; luego iría por Estados Unidos. Esto no es una suposición: lo advirtió el propio Irán al sentenciar su líder: “Muerte a Estados Unidos”. Más allá de eso, y aún en medio de la provisoriedad, que tiene al mundo mirando el espacio aéreo de Medio Oriente y el precio del petróleo, los actuales progresos le permiten a Trump sacar credenciales de liderazgo luego de sus complicaciones para lograr la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania y en medio de conflictos más amplios por la guerra comercial. Así llegó hoy, agrandado, a la reunión de la OTAN en los Países Bajos.

Recordemos la frase con que comenzó su presidencia: “Evaluaremos nuestro éxito no solo por las batallas que ganamos, sino por las guerras que terminamos”. A estas horas, Trump dejó claro que no se apega a ningún dogma, ni siquiera los propios. El problema de su pragmatismo es que resulta bastante impredecible en un mundo ya caótico.

¿Puede Israel avanzar hacia la cabeza de la serpiente? Esto es, eliminar al Ayatolá o al resto de sus comandantes. Ayer, el diario Washington Post reveló un audio supuestamente del Mossad dirigido a 20 altos comandantes de Irán, donde les advertían que tenían doce horas para abandonar el país con sus esposas e hijos. Aún es demasiado pronto para evaluar los daños materiales y el verdadero estado del régimen político.

Si en efecto todo fue como habría revelado la carta de Sinwar, el líder de Hamás, la humillación de Irán es fruto de un error en el timing de un ataque que iba a ser de pinzas, con Hamás y Hezbolá masacrando a Israel solo cuando Irán tuviera 10.000 misiles balísticos para quebrar su Cúpula de Hierro. Ayer, el embajador de Israel en Argentina afirmó que destruyeron más de la mitad de los 2.000 misiles que tenían en su arsenal y también su capacidad de fabricarlos. ¿Qué pasará con el régimen? ¿Irán irá por la cabeza de la serpiente? Si solo tomamos en cuenta que la voluntad de los líderes iraníes no ha cambiado, y quieren la bomba, nada podría descartarse. Hay olor a pólvora en el aire. Aunque por ahora, el conductor del reality, Donald Trump, felicite al mundo por lograr la paz.