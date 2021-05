Ioná: Stop the fire, we want peace…

«If you believe breaking is possible, believe fixing is possible»

Basados en esta frase, en el contexto actual en el cual el Pueblo de Israel está inmerso y con la esperanza de que el conflicto que se vive hoy entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamás se solucione rápidamente acercándonos la paz tan anhelada, los chicos y chicas de 6º y 7º grado del Colegio Ioná iniciaron un nuevo proyecto de concientización denominado «Stop the fire, we want Peace».

El mismo, se encadena con anteriores campañas que estuvieron trabajando en relación con el bullying y el respeto por la diversidad.

Mediante la evaluación del contexto actual a través de entrevistas con diferentes referentes idóneos sobre la temática, observación de videos e investigación de material gráfico, los alumnos y alumnas de la Primaria sintieron la necesidad de generar su propio material audiovisual para aportar con su energía al deseo de todos de cese del fuego y la vuelta al estado de paz, de armonía y respeto a cada integrante de nuestro planeta más allá de su religión o ideología.

En el Nivel Inicial, la sala de 5 años tuvo la oportunidad de ser seleccionada para participar de un interesante proyecto planteado por el Vaad Hajinuj Hakehilatí, Faccma y Amia Joven.

El propósito del mismo, es crear un puente entre los niños y jóvenes de Argentina y los de Israel. En este marco y representando a todos los jardines de infantes de la red escolar judía de Argentina, los Banaim tuvieron la oportunidad de conversar y reflexionar acerca de la importancia de la paz en nuestra querida Medinat Israel.

Estamos convencidos que educar para la paz es favorecer en nuestros chicos y nuestras chicas un aprendizaje fundamental y sostenido en sus vidas, una transmisión de valores que permanecerán a lo largo del tiempo y que permitirán sin lugar a dudas habitar y convivir en un mundo mejor. Promover la formación de hábitos de respeto, la resolución pacífica de conflictos y las diversas experiencias cotidianas dirigidas a formar valores que desarrollan sentimientos de respeto y convivencia son parte fundamental en la tarea de Ionatí.

Acercarnos y acercarlos a la palabra PAZ, una palabra que sin duda todos utilizamos a diario, representa un enorme desafío siempre, sobre todo en estos tiempos.

Luego de este interesante espacio de reflexión, cada uno pudo representar gráficamente sus emociones a través de hermosos y creativos dibujos, identificándolo con su firma y dictándole a su Morá un deseo de paz para los niños y jóvenes de Israel.

Es tiempo de construir, tiempo de acompañar, tiempo de abrazarnos de corazón a corazón, con plegarias que crucen los océanos y las diferencias, con frases como «les deseo amor para que vivan en paz». Porque tal como lo señaló Robert Fulghum, «La paz no es algo que deseas, es algo que haces”

Orgullosos, en la Primaria y el Nivel Inicial del Colegio Ioná, cada jornada seguimos haciendo, seguimos educando por y para la paz, con nuestro profundo deseo cotidiano de ¡Shalom Al Israel!

Colegio Ioná

Jardín Ionatí

admision@iona.org.ar