La B’nai B’rith Internacional lanzó una iniciativa por los 25 años de Durban, símbolo del odio contra Israel y los judíos

Itongadol.- La B’nai B’rith International —que movilizó la mayor delegación judía multinacional en la Conferencia Mundial contra el Racismo de la ONU realizada del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001 en Durban, Sudáfrica— lanzó una iniciativa para dejar al descubierto el notorio antisemitismo de ese evento, por la conmemoración número 25 de aquel “festival de odio” auspiciado por Naciones Unidas.

El presidente honorario de la B’nai B’rith International, Richard D. Heideman, fue designado como presidente de la iniciativa conmemorativa. Heideman lideró el caucus judío en Durban en 2001 y finalmente la retirada de los embajadores de Estados Unidos e Israel, de la B’nai B’rith y de otras organizaciones judías y no judías de la conferencia de la ONU.

La conferencia estuvo marcada por alarmantes expresiones de odio contra los judíos, en ocasiones disfrazadas de antisionismo. Su documento final oficial señaló únicamente a Israel —el único Estado judío del mundo y la única democracia de Medio Oriente— insinuando su caracterización como “racista”, en reminiscencia de las resoluciones de la ONU de los años 70 que equiparaban sionismo con racismo.

Además, un foro paralelo de ONG fue aún más virulento, con una feroz demonización y ataques a los participantes judíos tanto en el recinto como en sus alrededores.

Mediante la incidencia ante líderes mundiales, artículos de opinión e intervenciones formales en la ONU, la B’nai B’rith encabezó la respuesta judía global frente a los intentos de demonizar y deslegitimar a Israel acusándolo de “racista” o peor.

Más ampliamente, con una Oficina de Asuntos de la ONU dedicada y representación acreditada en agencias de la ONU en todo el mundo, la B’nai B’rith se mantuvo en la primera línea del compromiso y liderazgo judío en ese organismo internacional desde 1945.

Para acceder a materiales de nuestras conmemoraciones de los 20 años de Durban y otras iniciativas anteriores lideradas por la B’nai B’rith International, hacer click en el siguiente link https://www.bnaibrith.org/durban-at-20/